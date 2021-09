Maquiagem da Anitta chamou a atenção no tapete vermelho do VMA; aprenda a fazer

O Video Music Awards ( VMA ), umas das premiações americanas da música mais tradicionais aconteceu no último domingo (12). Esta última edição aconteceu com um gostinho especial para nós brasileiros. O evento teve a participação histórica da nossa Girl from Rio, Anitta, que se tornou a 1ª brasileira a se apresentar na premiação. Sua primeira aparição aconteceu no tapete vermelho, com um look feito exclusivamente para a ocasião e assinado pela sul-coreana Miss Sohee. O que também chamou atenção foi a make usada por Anitta no tapete vermelho.