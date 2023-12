Astrologia: 2024 será o ano dos desafios, aprendizados e colheita; veja as previsões

Evolução e maturidade pessoal também poderão se destacar neste ano de acordo com astrólogo





O ano de 2024 promete ser uma jornada de transformação e maturidade coletiva, sob a regência do imponente Saturno, o "Senhor do Tempo". Sob a influência do planeta dos anéis, cada mês do novo ano se desenha como se fosse "um ano à parte", por conta da quantidade e da qualidade dos desafios, aprendizados e mudanças.

Isso porque, a casa em que temos Saturno no mapa astral natal pode mostrar um local de limitações e desafios na nossa vida. Mas é um desafio que, consciente ou inconscientemente, é preciso passar para obter aprendizados porque, depois de aproximadamente 30 anos, Saturno retorna, exigindo a aplicação dessas lições, transformando as limitações em pontos de força.





"Ter Saturno como regente de 2024 é como se todos nós vivêssemos um grande retorno do planeta, de forma coletiva. Nos últimos anos, concentramo-nos em aprendizados profundos, mudanças e transformações na vida em sociedade. Agora, Saturno retorna para nos submeter a um teste: os seres humanos realmente absorveram essas lições e saberão fazer escolhas mais sábias? É ano de eleição e a mudança pode estar nas mãos de cada um", explica o astrólogo Gabu Camacho, que acumula quase 200 mil curtidas no Tik Tok e milhares de seguidores nas redes sociais.

O "Retorno de Saturno", destacado pelo astrólogo, é visto como um momento crucial, em que o véu da ilusão se levanta para revelar a verdadeira maturidade. O Brasil, nos últimos anos, enfrentou desafios significativos, desde a pandemia até questões políticas e científicas. Agora, Saturno pode desafiar a nação a aplicar as lições aprendidas como sociedade, em conjunto.





"Saturno chega em 2024 para nos lembrar da necessidade de assumir a responsabilidade por nossa narrativa e história, cientes de que tudo o que foi plantado, ou deixou de ser, terá suas consequências. A pergunta que fica é: isso te traz conforto ou te assusta?", pondera o especialista, que já está com a agenda aberta para atendimentos on-line em 2024.

Em paralelo, a numerologia e o tarô também desempenham um papel fundamental na análise do próximo ano. O arcano regente de 2024 é "A Justiça", número 8, simbolizando um chamado ao equilíbrio. "Tudo o que foi plantado será colhido na mesma proporção. Se você plantou o bem, não tem porque se preocupar", completa Camacho.





"A Justiça pede que sejamos mais racionais e conscientes na nossa vida, de forma que consigamos ter uma visão mais realista e mais pé no chão de todas as nossas ações, atitudes e emoções. O karma unido ao tempo não são fatalistas e não buscam te castigar: eles apenas trazem de volta aquilo que você deu ao universo", finaliza o astrólogo.

Com Saturno no comando e a Justiça como guia, 2024 promete ser um ano de aceitação, aprendizado e, acima de tudo, responsabilidade. Com isso, todos nós somos convocados a enfrentar os desafios com resiliência e a colher os frutos de nossas escolhas com sabedoria.





Sobre Gabu Camacho





Gabu Camacho tem 27 anos, é jornalista, astrólogo e escritor. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, se interessa pelo mundo esotérico desde muito cedo por influência dos avós. Natural de São José dos Campos, hoje mora em Taubaté e gosta de estudar sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto cria conteúdo na internet e se dedica ao "astroglow up" de mais de 3 mil jornadas em todo o mundo.