Saiba quando é importante usar sutiã e qual o modelo mais recomendado

DEVE SER UTILIZADO SEMPRE?



Publicidade As médicas afirmam que ele não é obrigatório e que as mulheres estão se sentindo mais livres para decidir não usar. Mas, como diz Aguiar, a ginecologista, ele é essencial na prática de exercícios físicos.

A mastologista Mila Trementosa afirma que não há uma recomendação de que as mulheres devam sempre usar, mas que a dor mamária pode ser queixa de até 70% da população feminina. "Há sim uma recomendação do uso do sutiã na maior parte do dia neste grupo." Publicidade

"Pude notar que com a mudança do estilo de trabalho, principalmente na pandemia, muitas mulheres passaram a não usar sutiã no home office, acreditando proporcionar maior conforto às mamas. Com isso, houve um aumento das queixas de dor mamária, pois a mama fica mais esticada e dói mais", afirma Trementosa, que é membro da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia).

QUAL SUTIÃ ESCOLHER?



Publicidade Segundo os especialistas, o melhor modelo é aquele que se adapta melhor à mama de quem usa. A mastologista e ginecologista Heloisa Pastore Gondim afirma que quem tem mamas menores pode usar sutiã sem muita sustentação, armação ou bojo. Já as maiores precisam de sustentação maior, alças mais largas para causarem menos dores nos ombros e até nas costas.



"Sutiãs com bojo também é uma questão muito mais estética e de conforto", diz Gondim. Mulheres com mamas mais pendulares optam pelo bojo para ter a aparência mais arredondada e dentro dos padrões. Eles não necessariamente sustentam mais. Publicidade

Trementosa chama a atenção para a estrutura do sutiã. "Nessa peça, as mulheres devem tomar cuidado com o ferrinho que geralmente faz parte da estrutura, pois pode acabar machucando", diz. "É fundamental usar um sutiã que esteja devidamente ajustado ao corpo. Além do tamanho da mama, o tamanho das costas deve ser levado em conta."

O modelo mais recomendado pelos mastologistas é o top esportivo. "Principalmente para as pacientes com mamas mais volumosas", afirma Trementosa. Ela diz que o estilo nadador ajuda a distribuir o peso pelas costas. Publicidade

O tecido também pode ser levado em conta. Existem os biodegradáveis que são anti-odor, que tem gerenciamento de umidade. Alguns modelos se ajustam ao corpo, como o micromodal.



