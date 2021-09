Bons e novos tempos para o setor imobiliário são anunciados pela chegada do Terrazza di Rimini, da A.Yoshii

O clima de otimismo, segundo especialistas, se deve à demanda consistente por imóvel, especialmente pelo novo significado da casa própria para as famílias, assim como pelo momento de retomada econômica, manutenção das baixas taxas de juros e incremento do crédito imobiliário.

A depender dos números da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o crescimento do setor em 2021 pode ser o maior dos últimos oito anos. A expectativa é de um aumento de 4% no PIB (Produto Interno Bruto), o maior desde 2013, de acordo com o estudo “Desempenho Econômico da Indústria da Construção do 2º trimestre de 2021”, divulgado no mês de julho.

Localizado no jardim Bela Suíça, em Londrina, o empreendimento está entre os 17 lançamentos da construtora para 2021, refletindo o crescimento do setor

“Diante da pandemia, mercados mais voláteis e frágeis direcionaram investidores para setores com maior estabilidade, como a construção civil, e a credibilidade e a solidez do Grupo A.Yoshii oferecem ainda mais segurança para esses investimentos. Prova disso, é que a construtora lançou no ano passado 10 novos produtos, com projeção de fechar o ano de 2021 com 17 lançamentos em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas. Esse volume é reflexo do sucesso de vendas dos produtos da A.Yoshii e Yticon, e da elevada procura por imóveis que oferecem melhor qualidade de vida”, afirma o superintendente da A.Yoshii em Londrina, Pedro Debértolis Mota.

O Indicador de Confiança do setor imobiliário residencial, realizado pela Deloitte em parceria com a ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), também traz boas perspectivas considerando a sondagem com 50 empresas do segmento.





As famílias buscam por imóveis com novas características: amplos, bem localizados, próximos a áreas verdes e com área de lazer completa, destaques dos projetos do Grupo A.Yoshii, referência no mercado da construção civil há 55 anos.





Somente em Londrina, nos últimos 15 meses, a construtora lançou quatro empreendimentos no segmento de médio e alto padrão. O mais recente é o Terrazza di Rimini, no encontro das avenidas Adhemar de Barros e Harry Prochet, no jardim Bela Suíça, área nobre da cidade.





Com galerias de lojas no térreo, espaço para mercado autônomo e áreas privativas de 115m², e com planta inteligente e versátil que permite a adaptação dos ambientes como, por exemplo, um dormitório que pode se transformar em home office, o Terrazza di Rimini reúne todas as inspirações de um imóvel contemporâneo.





Somado à localização privilegiada e aos espaços internos amplos e integrados, o empreendimento conta com uma área de lazer sofisticada com garden gourmet com piscina, playground, brinquedoteca, sports bar e teen lounge; e para a prática de esportes com outdoor training, pilates, relax space, quadra e piscinas. O empreendimento também conta com coworking, meeting room, market place e bicicletário.





“As restrições impostas pela pandemia elevaram consideravelmente a percepção de valor das pessoas em relação à moradia. É latente a busca por qualidade de vida. Os produtos do Grupo A.Yoshii sempre tiveram essa premissa em sua concepção: proporcionar uma excelente experiência de vida aos clientes, adequando as tendências de mercado às necessidades de cada segmento”, destaca Mota.