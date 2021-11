Cliente Unimed terá hospital de referência em Londrina

A Unimed Londrina completou 50 anos em 2021, mas quem ganha o presente é a cidade. A cooperativa está construindo um hospital, que inicialmente terá 150 leitos e contará com uma área de 15 mil m2. O empreendimento será construído em uma área de mais de 100 mil m2, na avenida dos Expedicionários, próximo ao Jardim Botânico, zona sul.





A construção de um novo hospital irá beneficiar a cidade de diversas formas, além de ser mais uma opção de atendimento para clientes da Unimed Londrina, o espaço irá desafogar os demais hospitais da cidade e empregar cerca de 800 pessoas diretamente.





Para a Unimed este é um momento ímpar que fortalece a cooperativa, além de gerar mais trabalho e valorizar o ato médico. Com a aprovação do hospital, o Sistema Unimed se destaca diante da concorrência, dando mais segurança aos clientes, cooperados e colaboradores, que confiam em num plano de saúde que tem tradição, qualidade e credibilidade.





Conforme o presidente da Unimed Londrina, Dr. Omar Genha Taha, o hospital vem para suprir uma importante lacuna na saúde da cidade. “Esta entrega vai beneficiar todas as pessoas que moram em Londrina e região. Teremos um hospital altamente capacitado e uma equipe muito qualificada para atender os clientes da melhor forma possível. Serão 150 leitos a mais em Londrina”, explica.





O projeto está em fase de definição e a previsão é que o hospital seja entregue dentro de três anos. O investimento será de mais de R$150 milhões. “Para a área da saúde este é um empreendimento muito importante porque vai trazer tecnologia e inovação”, complementa o presidente. A construção do hospital será acompanhada por uma comissão de médicos cooperados de diferentes especialidades.





O Hospital Unimed Londrina será mais um dos serviços que compõe a rede própria da cooperativa. Atualmente a Unimed Londrina já possui um Pronto Atendimento 24 horas, com atendimento adulto e pediátrico, atendimento de ortopedia, ambulatório de feridas e equipamentos para fazer exames laboratoriais e de imagem; uma Clínica de Vacinas; uma Clínica Multiprofissional, com atendimentos de nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia; uma Clínica de Oncologia e Medicamentos Especiais e um serviço de promoção de saúde – Unimed Saúde, que disponibiliza atendimento para pacientes com doenças crônicas, realiza atividades com diferentes grupos como: diabetes, nutrição, hipertensão, oferece curso de gestantes, acompanhamento para lactantes e outras várias ações.





Para saber mais sobre os serviços da Unimed Londrina acesse

www.unimedlondrina.com.br e acompanhe a cooperativa nas redes sociais.