Com o cooperativismo, Sicredi fomenta o desenvolvimento de Londrina

A confiança, o carinho e a conversa boa fazem a relação crescer e frutificar. Sabendo disso, a Sicredi Dexis vem trabalhando para ser um porto seguro para os milhares de associados que depositam na cooperativa as expectativas e sonhos de uma vida.

O princípio do cooperativismo é a união de pessoas em busca de objetivos comuns. Gerente regional de Desenvolvimento da Sicredi Dexis, Carla Fernanda Sonoda explica que nas cooperativas de crédito os participantes são chamados de associados, e não de clientes, já que todos são donos e participam das decisões. Com isso, o associado tem direito a condições e taxas melhores, caso esteja procurando uma linha de crédito, por exemplo. “O cooperativismo é olhar para a comunidade”, aponta, complementando que o dinheiro circula dentro da própria cidade, gerando postos de trabalho e desenvolvimento para toda a região.

A gerente aponta que uma pesquisa feita em Londrina mostrou que as pessoas consideram que a dor de ir a um banco tradicional é a mesma que você sente ao ir ao dentista. Nas agências da Sicredi Dexis, tudo é pensado para que a visita seja prazerosa. A interação, o bate-papo e a convivência com os associados é a principal característica, tornando-se uma relação que vai muito além dos negócios. Segundo ela, a cada três meses são realizadas assembleias para apresentar os resultados da cooperativa e, todo o fim de ano, parte dos lucros é dividido entre os associados.

EXPANSÃO

Fundado pelo Padre Theodor Amstad em dezembro de 1902, no Rio Grande do Sul, como forma de alavancar os pequenos produtores rurais da região, o Sicredi já tem mais de 120 anos de história, sendo a cooperativa de crédito mais antiga do Brasil. Hoje, o Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados, donos do negócio. Em Londrina, a história de sucesso da instituição começou a ser escrita em 2009, conta Carla Sonoda.





Ela detalha que, na época, a principal dificuldade foi a resistência da população, pois o cooperativismo passava por uma fase delicada, principalmente por conta de cooperativas de grãos que foram à falência na região. “No cooperativismo, o associado é dono do negócio”, explica. Por isso, muitos associados de cooperativas de grãos que fecharam as portas eram resistentes em entrar em uma nova cooperativa. Passando por inúmeras evoluções ao longo dos anos, a gerente afirma que as cooperativas de crédito são instituições tão seguras quanto qualquer outro banco.

A Sicredi Dexis é capaz de atender qualquer perfil de negócio, do pequeno ao grande, seja ele um associado pessoa física, uma empresa e do agro. Para isso, a trajetória envolveu muito crescimento, principalmente em número de agências, saltando de duas para nove em 15 anos, só na cidade de Londrina.

O Sistema Sicredi possui agências em todos os estados do país, contando com mais de 2,8 mil. Hoje, a Sicredi Dexis é uma das instituições financeiras com o maior número de agências em Londrina, somando mais de 20 mil associados. Em toda a região norte, são 22.

Além disso, a relação com a comunidade também ajudou a alavancar o desenvolvimento, como na participação em feiras de bairro e em eventos de entidades de diversos segmentos.

TRIPÉ QUE FORTALECE

Com uma equipe de 100 colaboradores de ponta em Londrina, a troca com os clientes é fluida, simples realizada com muita confiança, fator que é a base de todo negócio de sucesso. Em um momento em que a Sicredi Dexis vai na contramão dos bancos tradicionais por abrir agências ao invés de fechar as portas, a marca forte e o "boca a boca" fazem toda a diferença em uma relação construída aos poucos, entendendo as necessidades de cada um dos associados. “O mercado financeiro exige confiança”, afirma.





De olho nos resultados de hoje e já pensando no que mais vem pela frente, ela garante que a trajetória de sucesso envolve três lados: a marca Sicredi, os colaboradores e os associados. "É esse tripé que faz o negócio acontecer”, enfatiza. Cada uma das partes se complementam para fazer do Sicredi uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil.

NA HISTÓRIA DE LONDRINA

Presente no dia a dia do londrinense. É assim que Carla Fernanda Sonoda vê a participação da Sicredi Dexis no desenvolvimento de uma Londrina, que completa 90 anos no dia 10 de dezembro. Ao passo em que a cooperativa fornece meios para que o produtor rural compre novos maquinários, é ele que coloca a comida na mesa de todas as pessoas, assim como permite que esse mesmo produtor venda para outras cidades, estados e países, trazendo investimentos de volta para Londrina.

Na comunidade, a Sicredi Dexis oportuniza a realização de festas e de reformas que mudam a realidade de muitas pessoas, como a reforma completa da sede do Nuselon (Núcleo Social Evangélico de Londrina), que acolhe crianças carentes. “Tudo isso com a força do cooperativismo”, afirma. As ações sociais também estão dentro de instituições como o Hospital do Câncer de Londrina, que recebe condições especiais na hora de conseguir crédito para melhorar o atendimento aos pacientes.

AGÊNCIAS MODERNAS E RELAÇÃO HUMANA

Com uma cidade que ainda tem muito o que crescer e se desenvolver, Carla Fernanda Sonoda, gerente regional de Desenvolvimento da Sicredi Dexis afirma que o objetivo é ampliar cada vez os novos modelos de agências, como a da Avenida Ayrton Senna, Gleba Palhano, em Londrina. Lá funciona o Espaço Dexis, que integra uma área de coworking que fica à disposição dos associados, sala de reuniões, uma loja com produtos de empresas parceiras, além de uma cafeteria pronta para atender os convidados de uma reunião de negócios. “É trazer uma relação de negócios diferente do que os bancos tradicionais oferecem”, explica.





De acordo com a gerente, a missão do Sicredi é inovar à medida em que oferece benefícios aos associados que vão além do serviço financeiro. A capacitação é uma ação que também vem ao encontro às necessidades de um mundo em constante evolução. Na agência da Avenida Tiradentes, a maior de Londrina, são oferecidas palestras sobre assuntos atuais, como Inteligência Artificial, para os associados que têm interesse. “Que outra instituição faz isso?”, questiona.

DISTRITO DE GUARAVERA

Uma dessas agências fica no Distrito de Guaravera, a cerca de 40 minutos de carro do centro da cidade, que tem uma importância social muito grande para os moradores da comunidade, formada principalmente por idosos.

Carla Sonoda explica que essas pessoas que vivem no distrito precisavam ter um local para receber a aposentadoria ou algum outro benefício, mas que a permanência de uma agência tradicional era inviável por conta da falta de policiamento permanente na região, o que poderia colocar em risco a comunidade. A decisão, oito anos atrás, foi de retirar o dinheiro físico do local e fazer todas as transações de maneira virtual.

A partir daí, foi feito um trabalho intenso com a comunidade: ao lado da agência, foi criada uma sala de informática, em que uma professora ministrava aulas para quem quisesse aprender a utilizar um celular e o internet banking. “Foi uma mudança de mentalidade”, aponta, complementando que a Sicredi Dexis também criou linhas de crédito especiais para quem quisesse comprar um celular. Agora, a grande maioria dos associados de Guaravera recebe os benefícios na palma da mão. “A gente quis de fato inserir a comunidade em uma realidade mais tecnológica”, afirma a gerente.

DE PAI PARA FILHO

No Sicredi, é possível ter todos os serviços oferecidos em um banco tradicional, como a abertura de contas, cartão de crédito e débito, crédito pessoal, cheque especial, seguros, consórcios e outros tantos benefícios do mercado financeiro. Destinado a pessoas físicas e jurídicas, Carla Sonoda garante que a instituição vai muito além do agronegócio. “São relações de confiança que fazem o nosso associado conhecer a cooperativa, abrir uma conta, fazer um cartão, trazer seus investimentos, ele começa a olhar por oportunidades de crédito, assim a gente cria uma história de negócios”, explica.





Além disso, ela garante que a ligação entre a cooperativa e seus associados é tão forte que passa de pai para filho, de geração em geração. Por isso, a gerente destaca a importância do diálogo direto com os jovens, buscando entender as necessidades dessa população no que diz respeito às novas tecnologias e modernidades. É com essa ideia que nasceu a Geração Coop, uma conta especial para os filhos dos associados, que é gratuita até o jovem completar 18 anos.

CONEXÃO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

A Sicredi Dexis conta com uma sede, em Maringá, que veio para coroar as quatro décadas da cooperativa na cidade, aniversário que vai ser celebrado em 2025. Gerente de Comunicação e Marketing da cooperativa, João Francisco Tiseu Noris caracteriza o prédio como um ícone da arquitetura para todo o Brasil, simbolizando o que a Sicredi Dexis quer para o futuro: a integração entre pessoas, tecnologias e a sustentabilidade.