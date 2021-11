Clubes brasileiros na mira dos sites de apostas: patrocínios chegam a 95% na Série A

Casas de apostas investem pesado no futebol brasileiro, principalmente em grandes equipes assim conquistando cada vez mais clientes e movimentando o segmento





As apostas esportivas chegaram com tudo no Brasil, com elas, diversos portais especialistas no assunto, como o Odds Scanner, que são entre as suas funções, atua também como um varredor de probabilidades, buscando contribuir para que os apostadores aprendam a realmente como operar no mercado, desde o início até níveis mais avançados sobre o segmento.



Além disso, são diversas casas de apostas disponíveis, travando uma batalha na luta por clientes. Quem ganha com isso são os apostadores, já que as empresas investem cada vez mais em pontos que os diferenciam dos concorrentes, sejam eles com ofertas e bonificações ou no marketing.



E é justamente quando falamos em marketing que os sites de apostas esportivas se tornam cada vez mais populares no Brasil, e a estratégia foi certeira. As empresas passaram a usar os clubes de futebol como um trampolim, afinal, as equipes contam com torcedores fanáticos, e isso atrai a atenção.



Como forma de comparativo, 19 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A contam com acordos com casas de apostas, alguns fechando cotas menores, outros até o patrocínio máster. Portanto, apenas o Cuiabá não está presente nesta lista.



Por exemplo, em solo paranaense, o Athletico fechou parceria com a Betmotion. Os acordos também se estendem para outras divisões, como na Série B, com o Coritiba, que está próximo de retornar para à elite, acertando com o site de apostas EstrelaBet.



Todo mundo ganha com as chegadas das empresas no país

O Brasil ainda não tem as suas próprias regulamentações para as apostas esportivas, mas a aprovação de um decreto de lei em 2018 impulsionou a chegada das casas de apostas. Com ele, os brasileiros podem apostar tranquilamente de forma online, em empresas registradas em outros países, que tenham suas regulamentações para o segmento.



Com isso, as empresas “invadiram” o Brasil, com a ciência que os brasileiros são apaixonados por esportes e apostas, dessa forma, se tornando clientes em potencial. Investindo principalmente em acordo com clubes, todo mundo acaba ganhando.



As empresas conseguem uma boa divulgação da sua marca, atraindo novos clientes e ganhando engajamento nas redes sociais. Já pelo lado das equipes, um bom dinheiro entra no caixa, colaborando para que quitem débitos, invistam em infraestrutura, contratem ou mantenham bons jogadores, e assim busquem títulos.





Pelo lado do torcedor, o ganho da sua equipe do coração é o seu, melhorando os elencos e aumentando o nível de competitividade dos jogos. Por fim, para os apostadores, as empresas acabam criando diversas promoções, até mesmo aumentando os valores das odds em alguns jogos, além de disponibilizar bonificações interessantes.



Seguindo essa linha, 19 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A já contam com patrocínios com casas de apostas. São eles:



Amuleto Bet (Atlético-GO)

Betano (Atlético-MG e Fluminense)

Betmotion (Atlhetico PR)

Betsul (Ceará, Chapecoense, Fortaleza, Grêmio, Internacional)

Casa de Apostas (Bahia)

Dafabet (América-MG, Palmeiras e Santos)

Galera.bet (Corinthians e Sport)

NetBet (Red Bull Bragantino)

Marsbet (Juventude)

Sportsbet.io (Flamengo e São Paulo)

Como apostar no Brasil



É tudo muito simples e fácil, são apenas duas regras. A primeira é ser maior de idade, ou seja, ter pelo menos 18 anos completos. Em seguida, basta escolher uma casa de apostas online com todas as suas licenças ativas, e as opções são diversas, já que centenas de empresas investem nos apostadores brasileiros.



Após isso, criei a sua conta na empresa, respondendo todas as informações necessárias e coloque saldo na mesma. Neste processo, cada empresa tem os seus métodos, sendo os cartões, boletos, transferências bancárias e pix, sendo os mais comuns.