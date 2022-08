Como gravar áudio no PC com passos simples para ganhar dinheiro no Youtube

Se você deseja saber como gravar áudio no PC, está no lugar certo. Afinal, hoje vamos te mostrar 3 dos melhores aplicativos que, além de gravar áudio no PC, oferecem diversas outras funcionalidades.

Com o avanço da tecnologia e das profissões atreladas a ela, a procura por essas ferramentas tem aumentado bastante, o que obrigou as desenvolvedoras a se reinventarem para conseguir atender às necessidades desse público tão exigente.

E isso só trouxe vantagens, pois o criador de conteúdo ganha ao conseguir desenvolver melhores produtos para o público; o público, por sua vez, tem acesso a entretenimento com cada vez mais qualidade; e a indústria da tecnologia também ganha, pois se aprimora a cada dia.

Portanto, se você busca se especializar em edição de vídeos ou manter um canal no YouTube, por exemplo, para garantir uma renda extra, acompanhe este post até o final!

Por que gravar áudio no PC?

Com o aumento do custo de vida, muita gente tem buscado novas formas de ganhar dinheiro. Em contrapartida, as pessoas buscam cada vez mais entretenimento na internet. Assim sendo, como existem muitos empreendedores que veem oportunidades onde outros veem crises, surgiram várias profissões novas voltadas para esse ramo.

Afinal, saber gravar áudio no PC para fazer vídeos de casamento, por exemplo, editar conteúdos visuais para incrementar infoprodutos, como cursos, dentre outras funcionalidades, pode significar uma chance de ganhar mais dinheiro, mudar de carreira, ou ambos.

Sem contar o YouTube que é uma das maiores fontes de dinheiro para quem quer trabalhar pela internet, uma vez que paga um valor ao dono do canal a partir de uma certa quantidade de inscritos, além de uma comissão pelos anúncios apresentados.

Aliás, só no Brasil, estima-se que haja mais de 1800 canais que já ultrapassaram o número de 1 milhão de inscritos, então, dá para notar que há um grande mercado aí para ser explorado.

Entretanto, como já dissemos, muitas pessoas tem esse mesmo pensamento, o que faz a concorrência aumentar. Dessa forma, quem se aperfeiçoa e busca usar as melhores ferramentas sai na frente nessa corrida.

Sendo assim, para te ajudar com isso, separamos em ordem decrescente os 3 melhores aplicativos para gravar áudio no PC, com suas vantagens e desvantagens, para você conferir.

23 melhores aplicativos para gravar áudio no PC

Como já vimos, se você é uma das muitas pessoas que trabalham com produção de conteúdo, ou simplesmente gosta de fazer edições em vídeos ou músicas para consumo próprio, saber como gravar áudio no PC é fundamental.

Afinal de contas, o computador oferece recursos melhores e mais avançados do que os dispositivos móveis. Portanto, com eles é possível fazer edições mais profissionais, por assim dizer, do que com os celulares ou tablets.

Desse modo, tendo as ferramentas certas para trabalhar no PC, você consegue produzir conteúdos de mais qualidade, seja para fins comerciais, seja para seu entretenimento e de sua família. E aqui estão algumas das melhores para você usar:

1.Filmora

Em nosso Top 3, reservamos o melhor para o final, pois o Filmora é um dos aplicativos para gravar áudio no PC mais completos do mercado. Afinal, ele não só pode ser usado por produtores de conteúdo como também por amadores.

Inclusive, agora em 2022, o Filmora recebeu um upgrade, com sua nova versão, o Filmora 11. Com isso, o programa ganhou novas funcionalidades e uma interface ainda mais fluida e de fácil compreensão. Além de tudo, ele é compatível com Windows, Mac, Linux, além de ter uma versão para celulares e tablets Android e IOS.

Vantagens do Filmora

Uma das principais vantagens que podemos citar sobre o Filmora 11 é que, aqueles que já possuíam as versões Plus anteriores, o Filmora X e o Filmora 9, podem fazer o upgrade e atualizar para a versão mais recente sem precisar pagar nada a mais para isso.

Além disso, você pode melhorar áudio de vídeo, sincronizar áudio e vídeo, ter acesso a uma biblioteca de imagens e efeitos, os quais você pode arrastar para o seu vídeo para editá-lo, além de uma infinidade de outras funções.

Inclusive, nessa era em que o trabalho em home office e o EAD tem se tornado cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, o Filmora pode ser muito útil, pois oferece a opção zoom gravar reunião gratuito, para que você possa repassar as suas reuniões de trabalho e de estudo posteriormente.

Desvantagens do Filmora

A única diferença entre a versão gratuita e a paga do Filmora, e que é a principal desvantagem dele, é que, na versão gratuita, há uma marca d’água que fica no vídeo depois de você o editar através do programa. Assim, para quem quer fazer edições sem a marca d’água, o ideal é assinar a versão Premium do aplicativo depois que o período de testes acabar.

2. Sonar

Esse aplicativo é bastante usado por produtores musicais para gravar e editar vídeos. Ele tem uma interface de fácil uso e oferece várias funcionalidades, além de ser compatível com várias versões do Windows.



Vantagens do Sonar

O sonar é um software para gravar áudio no PC fácil de usar e possibilita gravações e edições profissionais. Ele também pode ser usado em diversas versões do Windows e oferece várias sonoridades eletrônicas para você inserir em seu áudio. Outra vantagem do Sonar é que ele possui uma versão de teste gratuita para você experimentar antes de comprar a versão Premium.

Desvantagens do Sonar



Dentre as desvantagens do Sonar é que o computador precisa ser bastante robusto e avançado para rodá-lo, já que ele é mais voltado para gravações musicais profissionais. Ele também requer uma série de outros equipamentos mais sofisticados, como microfones, mixadores e um monte de aparelhos profissionais.

Além disso, suas principais funcionalidades estão contidas apenas em sua versão paga e ele não é compatível com Mac ou Linux. No entanto, se você quer gravar uma demo, por exemplo, ele pode ser o aplicativo para gravar áudio no PC ideal para você.

3.Pro Tools

Outro bom aplicativo para gravar áudio no PC, o Pro Tools também é um software mais avançado, com a finalidade mais voltada às gravações profissionais. Aliás, o Pro Tools é bastante usado na indústria televisiva e do cinema para fazer efeitos especiais e trilhas sonoras.

Vantagens do Pro Tools



O Pro Tools oferece muitas funções interessantes e que contém tudo o que um profissional do ramo pode necessitar. Além do mais, ele pode ser monitorado e controlado pelo Ipad, através do seu aplicativo.

O Pro Tools também possui um ambiente virtual de compras, onde os usuários podem colocar suas produções feitas no programa à venda, além de um serviço de armazenamento em nuvem, o Avid Cloud Collaboration.

Desvantagens do Pro Tools

Uma das principais reclamações dos usuários do Pro Tools tem a ver com a sua interface. Isso porque, segundo eles, ela é muito engessada e difícil de usar. Além disso, ele reserva suas melhores funções para a versão paga e é compatível apenas com PCs Mac e Windows.



Afinal, qual o melhor aplicativo para gravar áudio no PC?

Como vimos, a oferta de ferramentas que nos permitem fazer edições e gravar áudio no PC é grande. E são vários os bons recursos oferecidos por essas ferramentas.

No entanto, se você deseja começar “com o pé direito”, o ideal é que você opte por algo simples, mas eficiente. Isto é, que seja fácil de usar, mas que não deixe nada a desejar em relação aos softwares mais complicados que são usados pelos profissionais do ramo.

Sendo assim, a melhor opção é o Filmora, pois ele é um aplicativo que reúne tudo o que você precisa para gravar áudio no PC, além de muitas outras opções de edição em áudio e vídeo. Com ele você pode fazer uploads de gravações de áudio e vídeo armazenadas em seu computador para poder editar e tornar tanto o áudio quanto o vídeo mais profissionais e com qualidade.

Portanto, para dar o pontapé inicial nessa profissão, essa é uma ferramenta que pode ajudar muito você.

Como ganhar dinheiro no Youtube e aumentar sua renda?

Além de saber gravar áudio no PC, editar vídeos e postar conteúdos de qualidade, se você quiser ganhar um valor expressivo no YouTube, é necessário se dedicar a isso. Afinal, como já vimos, a concorrência nesse ramo pode ser dura e acirrada.

Então, para se sobressair, alcançar um bom número de seguidores e fazer o YouTube notar você, existem algumas medidas que você pode, e deve, tomar:

Poste vídeos com regularidade e com conteúdo relevante;

Após preencher as exigências, monetize seu canal, através do YPP;

Coloque anúncios em seus vídeos;

Divulgue seu canal em outras redes sociais e estimule as reações e inscrições;

Tenha links de afiliados digitais em seu canal.