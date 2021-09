Como se tornar um grande apostador com 6 dicas eficazes de apostas esportivas

No início, as apostas esportivas são divertidas e fáceis. Você olha para o mercado, aposta em duas ou mais opções, e deixa os resultados calcular se você ganha ou perde sua aposta. Entretanto, como é uma atividade de lazer lucrativa, qualquer apostador experiente lhe lembrará que não é “divertido e fácil” nem ideal quando você quer ganhar de forma consistente.

Em vez disso, você pode seguir os profissionais que ganham a vida em tempo integral através de apostas esportivas, aceitando a realidade e sendo disciplinado e paciente. Eles são chamados de “Sharps” e, embora cada um tenha desenvolvido estratégias, fique certo de que geralmente aderem às seis seguintes dicas de apostas esportivas. Essas são lições fundamentais que o ajudarão a desenvolver suas habilidades e conhecimentos com técnicas avançadas.



1. Saiba mais sobre as probabilidades de apostas esportivas

As apostas esportivas podem ter uma tonalidade de sorte, mas é mais uma questão de números. Os apostadores expressam o resultado dos eventos e seus retornos com probabilidades, portanto é altamente crucial que você aprenda como eles são lidos e computados corretamente. Ao longo da experiência, você não apenas entenderá quanto dinheiro você pode ganhar ou perder com base em sua aposta, mas também estará mais atento para avaliar se uma agência de apostas é favorável e confiável ou não.



Enquanto os números são uma linguagem universal, as chances de apostas esportivas são expressas nos três formatos mais comuns: Americana, Decimal e Fracionária. Aqui está um resumo rápido de suas diferenças



Chances Americanas — Tem uma equipe favorita no Campeonato Brasileiro Série A? As cotações americanas ou probabilidades de apostas são altamente recomendadas porque são uma aposta simples baseada em ganhar $100 por uma determinada aposta. É simplesmente apostar uma das duas equipes rivais, conhecida como a favorita (-) e a menos favorita (+).

Então, digamos que a cartilha esportiva designou o Flamengo como o favorito e o Fluminense como o mais desfavorecido. Se você preferir o primeiro, o número ao lado do sinal negativo é a quantidade de dinheiro que você precisa apostar para ganhar 100 dólares. Por outro lado, se você decidir pelo segundo, o valor antes do sinal positivo já é a recompensa que você receberá com base na aposta de $100.





Chances com decimais — Essas chances são mais favoráveis porque são mais simples, mais rápidas e mais amplas em âmbito regional. Ao contrário das cotações das probabilidades de apostas, seus retornos são baseados em cada dólar apostado, cobrindo assim sua aposta, independentemente de seu valor.



Chances fracionárias — Você não encontrará essas probabilidades na Série A porque elas são tradicionalmente usadas em corridas de cavalos. No entanto, caso você encontre as chances do Flamengo nesse formato, você não terá nenhum problema porque elas são facilmente convertidas em chances decimais. Com base em matemática simples, você divide as frações e adiciona 1,00 para a aposta.

2. Gestão apropriada e eficaz dos fundos

A realidade com as apostas esportivas é que o sol não brilha em todos os apostadores todos os dias. Como é imprevisível, o que determinará seu sucesso geral é como você lida de forma responsável e eficaz com seus fundos.

Isso porque não importa quão habilidoso você seja na avaliação do desempenho esportivo e no cálculo das probabilidades, arriscar muito dinheiro que você sabe que não pode perder o levará a perdas subsequentes e, pior ainda, a enormes dívidas. Evite esses casos infelizes com as seguintes dicas adicionais:



Tenha uma abordagem forte e positiva, porém realista.

Estabeleça um orçamento e um limite de apostas.

Registre seu progresso.

Siga uma estratégia de apostas ou explore quais métodos funcionam melhor com sua atitude, orçamento e progresso.

Não persiga suas perdas tentando compensá-las.

Aposte de um jeito mais inteligente aprendendo sobre mercados e tipos de apostas diferentes.

Retire seus ganhos uma vez que sua conta acumule mais do que o dobro do dinheiro da sua aposta inicial.





3. Encontre a agência de apostas esportivas online mais confiável

Essa dica é o que há de melhor em sua experiência esportiva atual e futura, pois tanto a confiança quanto o dinheiro estão em jogo. Embora essa atividade tenha se tornado mais conveniente devido à abundância de agências de apostas esportivas online, tenha em mente que os sites honestos compartilham o mesmo mercado que os sites obscuros. Portanto, proteja sua segurança e proteção com as seguintes qualidades importantes a serem procuradas ao selecionar uma plataforma de apostas boa e confiável.



Licença

Mercado de apostas esportivas

Reputação e histórico

Opções de pagamento e rapidez das transações

Bonificações e promoções

Atendimento ao cliente

Termos e condições





4. Avalie o modelo de lucro de suas apostas esportivas

Uma vez selecionada sua plataforma de apostas, outro passo importante é entender como eles conseguem lucro através de seu modelo de apostas esportivas. É um sistema que determina as probabilidades dos resultados, colocando assim os lucros contra seu favor, devido ao vigor. Você pode pensar nisso como os limites da casa dos cassinos.



5. Veja quais são os esportes mais fáceis e difíceis de se apostar

As apostas esportivas não seriam possíveis, logicamente, sem o esporte. É por isso que além de compreender suas estatísticas, vários tipos de apostas, mercados e probabilidades, ter um conhecimento profundo dos próprios esportes já o colocará em vantagem. Isso porque, como nos jogos de cassino, nem todos os esportes funcionam da mesma maneira, com alguns tendendo a ser mais voláteis do que outros. Por isso, a classificação dos mais fáceis aos mais difíceis, aqui estão alguns exemplos a considerar:



Tênis —- esse esporte é fortemente influenciado pelo poder das estrelas, especialmente porque só existem apenas alguns torneios de tênis globais. Por isso, sua consistência facilita a previsão.

Basquetebol — A idade e a supremacia de algumas super equipes têm contribuído para certas previsões do esporte.

Futebol — Esse é o esporte mais assistido do mundo. Embora haja inúmeros jogadores, equipes e torneios, tornou-se um esporte mais agradável para apostar por causa das muitas probabilidades para ganhar.

Beisebol — Esse passatempo americano é o esporte mais difícil de se apostar no mundo devido às centenas de partidas em uma temporada e à quantidade de jogadores e “home runs”. Além disso, o que é ainda mais desafiante, as temporadas muitas vezes se estendem por mais semanas, afetando o bom desempenho constante das equipes.





6. Considere as apostas esportivas como um negócio