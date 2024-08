Melhores horários para postar no Instagram e ganhar mais seguidores

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo, com bilhões de usuários compartilhando fotos e vídeos todos os dias.

Mas você sabia que o horário em que você faz suas postagens pode gerar uma grande diferença no número de pessoas que veem e interagem com seu conteúdo?

Neste artigo, vamos falar sobre os melhores horários para postar no Instagram e como isso pode ajudar você a ganhar mais seguidores.



Por que o horário é importante?



Antes de entrarmos nos detalhes sobre os horários, é relevante entender por que o momento em que você posta no Instagram é tão importante.

O Instagram, assim como outras redes sociais, usa um algoritmo para decidir quais postagens mostrar para cada usuário.

Esse algoritmo leva em consideração vários fatores, como o engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos), a relevância do conteúdo para o usuário, e o momento em que a postagem foi feita.

Se você postar em um horário em que muitos dos seus seguidores estão online, é mais provável que sua postagem apareça no topo do feed deles, aumentando as chances de receber curtidas e comentários.

Mais engajamento significa que o Instagram verá sua postagem como interessante e poderá mostrá-la para ainda mais pessoas, incluindo aquelas que ainda não seguem você.



Quando as pessoas usam mais o Instagram?



em que mais gente está lá, olhando as fotos e vídeos. Se você souber quais são essas horas, você pode postar suas coisas nesses momentos, e mais gente vai ver.





De manhã cedo (entre 7 e 9 horas)



Muita gente gosta de começar o dia dando uma olhadinha no Instagram. Eles acordam, pegam o celular e dão uma olhada rápida antes de começar o dia.

Se você postar algo entre 7 e 9 horas da manhã, tem uma boa chance de que as pessoas vejam sua postagem enquanto tomam café da manhã ou estão indo para o trabalho.



Na hora do almoço (mais ou menos entre 12 e 14 horas)



A hora do almoço é outra boa oportunidade. As pessoas costumam dar uma pausa no trabalho ou nos estudos e aproveitam para checar as novidades no Instagram.

Se você postar entre 12 e 14 horas, suas chances de alcançar mais gente também são boas.



À noite (entre 19 e 21 horas)



Muita gente usa o Instagram à noite, depois de um dia longo de trabalho ou estudo. Entre 19 e 21 horas, as pessoas costumam estar mais relaxadas e têm mais tempo para ver o que foi postado.

Postar nesse horário pode ser uma excelente estratégia para alcançar mais seguidores.



Dias da semana: quais são os melhores?



Além de saber a hora certa para postar, também é importante saber quais dias da semana são melhores. Isso porque o comportamento das pessoas muda de acordo com o dia.





De segunda a sexta-feira



Durante a semana, as pessoas costumam ter uma rotina mais fixa. Elas têm horários mais ou menos parecidos para olhar o Instagram todos os dias. Por isso, os horários que mencionamos antes (de manhã cedo, na hora do almoço e à noite) costumam funcionar bem.





Fim de semana (sábado e domingo)



Nos finais de semana, a coisa muda um pouco de figura. As pessoas costumam acordar mais tarde e têm mais tempo livre. Elas podem passar mais tempo no Instagram, mas em horários diferentes.

No sábado e domingo, um bom horário para postar pode ser no final da manhã, entre 10 e 12 horas, ou à tarde, entre 15 e 17 horas.



O que postar?



Agora que você já sabe os melhores horários e dias para postar, é importante pensar no que você vai postar. Não adianta nada postar no horário certo se o que você colocar lá não for interessante.

Suas fotos, vídeos e mensagens precisam ser legais, bonitas e úteis de alguma forma para quem vai ver.



Fotos e vídeos de qualidade



As pessoas gostam de ver fotos e vídeos que são bem feitos. Isso não quer dizer que você precisa de uma câmera cara, mas tente tirar fotos claras, com boa iluminação. Se for um vídeo, tente fazer com que o som e a imagem estejam bons.





Conteúdo que interessa às pessoas



Pense no que seus seguidores gostam de ver. Se você costuma postar fotos de plantas, continue com isso. Se seus seguidores gostam de receitas, poste receitas. Quando você posta algo que as pessoas gostam, elas ficam mais interessadas no que você tem a mostrar.





Interaja com seus seguidores



Além de postar coisas legais, é importante conversar com seus seguidores. Responda os comentários que eles fazem nas suas fotos e vídeos. Isso faz com que as pessoas sintam que você se importa com elas, e elas vão querer seguir você por mais tempo.





Use as ferramentas do Instagram



O Instagram oferece algumas ferramentas que podem te ajudar a alcançar mais gente. Vamos falar de algumas delas:





Hashtags



As hashtags são palavras ou frases que você pode usar nas suas postagens para que mais gente veja. Por exemplo, se você postar uma foto de uma planta, pode usar a hashtag #plantas.

Quando alguém pesquisar por essa hashtag, sua foto pode aparecer para ela, mesmo que essa pessoa não te siga ainda.



Stories



Os stories são postagens que duram apenas 24 horas. Eles aparecem no topo da tela do Instagram, e muita gente olha primeiro os stories antes de ver o resto das postagens. Use os stories para mostrar o que você está fazendo no dia a dia. Isso pode atrair a atenção de mais pessoas.





Reels



Os reels são vídeos curtos que o Instagram mostra para muita gente. Eles são uma ótima forma de alcançar novas pessoas, que ainda não te seguem. Faça vídeos divertidos, informativos ou bonitos e use os reels para compartilhar.





Teste e descubra o que funciona melhor



Cada pessoa tem seguidores diferentes. Por isso, os horários e dias que funcionam para uma pessoa podem não ser os mesmos para outra. O segredo é testar. Tente postar em horários e dias diferentes e veja quando você tem mais curtidas, comentários e novos seguidores. Assim, você vai descobrir o que funciona melhor para você.





Uma boa alternativa



Comprar seguidores reais e brasileiros também pode ser uma alternativa muito boa. Temos sites muito confiáveis que entregam um serviço de alta qualidade.





Conclusão