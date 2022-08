Decorado da Vanguard surpreende ao automatizar ambientes com a Alexa

A Vanguard surpreendeu o mercado imobiliário de Londrina com o lançamento do YOU 180, um empreendimento moderno e com ares high-tech. Com um projeto com tanta personalidade e estilo, a proposta do apartamento decorado não poderia ser diferente. O espaço trouxe a tecnologia como a grande protagonista para proporcionar um pouco da experiência de morar no YOU para os clientes.





Além do empreendimento ser totalmente conectado e diferente de tudo o que existe hoje na cidade, o decorado, já aberto para visitação, ganhou uma trilha de automação. Em vários cômodos há interações com a Alexa, que muda o cenário de acordo com o comando de voz que recebe, mostrando aos visitantes inúmeras possibilidades de utilizar a tecnologia para proporcionar praticidade no dia a dia. Um dos destaques da trilha é a Suíte do Youtuber, onde o conceito do YOU se faz muito presente. Por meio de comandos de voz, a Alexa prepara o local para gravações, com direito a luzes especiais, música e outras surpresas.