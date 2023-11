Descobrindo as belezas da Bahia: as melhores dicas para economizar

Um dos maiores destaque do estado da Bahia é que diferente de outros locais banhados pelo mar, a Bahia oferece opções diversas para passeios de turismo. Para entender melhor veja abaixo.

O planejamento para uma viagem precisa começar com pelo menos 3 meses de antecedência se você não quiser gastar muito no passeio. A Bahia oferece cidades e pontos turísticos incríveis com preço bem acessível, como é caso de Porto Seguro que é um dos melhores de viagem do Brasil que ficou muito conhecido por possuir pacotes de viagem com ótimo custo benéfico.

Um dos motivos para a Bahia ser tão popular para pessoas do mundo inteiro é fato deste estado possuir muitas opções de viagens baratas . É possível conhecer o estado da Bahia sem gastar muito e aproveitando de tudo que precisa para fazer uma viagem incrível. Para economizar durante uma viagem para este estado tudo que precisa é se planejar bem.

A Bahia é um dos principais destinos turísticos de pessoas do mundo inteiro. Este estado além de possuir praias paradisíacas também é um dos principais destinos de pessoas que procuram por turismo histórico. Existem muitas opções de lazer durante uma viagem para a Bahia, este estado consegue oferecer a você muitas formas diferentes de curtir sua viagem com a família.

Explorando a diversidade cultural de Salvador: a capital da Bahia

Os portugueses quando vieram para colonizar o Brasil deram seus primeiros passos em Porto Seguro na Bahia, a cidade ficou famosa por se tornar uma das primeiras colônias portuguesas do país. Por lá você vai encontrar igrejas históricas e muita coisa sobre a história do Brasil, sendo lá um dos melhores destinos para viagens baratas do estado.





A capital Salvador foi a segunda a se tornar colônia dos portugueses e foi por lá que grande parte da cultura brasileira se espalhou. Salvador é lar de grandes cantores e compositores Brasileiros, e ainda possui muitos prédios e museus incríveis que remontam a chegada dos portugueses ao Brasil, se você gosta da história brasileira existem alguns pontos turísticos que não pode de conhecer por lá.





Pelourinho

O Pelourinho é o maior centro histórico de Salvador, ele é tomado como patrimônio mundial da Unesco e possui praças, casarões e igrejas que foram construídos logo na chegada dos portugueses. Este ponto turístico se destoa de todos os outros do país, pois reúne muito da arquitetura barroca.





Farol da Barra

Uma das praias mais famosas do Brasil também possui um ponto turístico bem interessante, o Farol da Barra. O Farol da Barra foi construído em 1534 com a intenção de ajudar navios a chegarem à terra em segurança e até hoje em dia está em atividade, mas com outras funções, hoje ele abriga o Museu da Náutico da Bahia, um ponto turístico muito procurado.





Igreja e Convento de São Francisco

A Igreja e Convento de São Francisco são um ponto turístico incrível para os fãs de arquitetura. Esta é uma construção barroca considerada por muitos especialistas a mais complexa do Brasil. A Igreja e Convento de São Francisco são lindo feitos totalmente em ouro e em azulejos portugueses.