Em crise, seleção brasileira tenta se reerguer

O treinador já chega com a missão de tirar o Brasil de uma zona perigosa nas Eliminatórias Sul-Americanas. Afinal, a seleção ocupa a sexta colocação, e é, no momento, a última com classificação garantida para a Copa do Mundo.





Portanto, Dorival já vai começar seu trabalho bastante pressionado e precisará de bons resultados logo no começo para não ver o cenário se complicar.





O fracasso recente do Brasil no Pré-Olímpico, embora nada tenha a ver com Dorival Júnior, faz com que o ambiente na seleção fique ainda mais turbulento. O fato de a seleção não ter conseguido vaga na Olimpíada de Paris soma-se a uma série de vexames protagonizados ao longo das últimas duas décadas.





A torcida, portanto, que outrora estava acostumada com títulos, belas exibições e vitórias categóricas contra rivais de peso, agora vê um futebol brasileiro bastante fragilizado, e cada vez mais abandonando seu status de potência.





Nas últimas cinco Copas do Mundo, o Brasil foi eliminado pelo primeiro adversário europeu que enfrentou em um mata-mata. E apenas em uma oportunidade conseguiu avançar além das quartas de final: em 2014, quando sofreu a pior derrota de sua história, para a Alemanha, na semifinal.





Com tudo isso, a missão de Dorival Júnior não será apenas a de montar um time competitivo, mas a de resgatar o futebol brasileiro da crise profunda em que se encontra atualmente.





Para isso, o treinador terá de encontrar seus jogadores de confiança, apostando em novos talentos e fazendo a mescla necessária com atletas experientes.