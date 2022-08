Entenda por que é importante contratar uma agência de turismo

Planejar uma viagem sozinho não é mais uma tarefa tão difícil quanto antigamente. É possível comprar as passagens, contratar a hospedagem, escolher o melhor transporte e acertar todos os detalhes pela internet, sem nem precisar sair de casa.

Porém, apesar de toda a facilidade, nem tudo são flores. Planejar uma viagem demanda bastante tempo, muita pesquisa e é preciso saber gerenciar alguns problemas, que podem aparecer tanto antes quanto depois da viagem.

Justamente por esse motivo, muitos turistas acabam optando por contratar uma agência de viagens. Afinal, elas são especialistas, conseguem ser rápidas e, muitas, oferecem serviços personalizados, de acordo com o perfil de cada cliente.

Para algumas pessoas, contratar uma empresa especializada em turismo pode ser sinônimo de custos extras. No entanto, não é bem assim que funciona. Descubra a seguir 6 motivos que levam os viajantes a optarem por uma agência antes de viajar!



1. Economia

O mito de que contratar uma agência de turismo deixa a viagem mais cara circula muito por aí. Porém, a realidade pode ser bem diferente, já que a maioria das empresas que trabalham no ramo têm parcerias com as companhias (de hospedagem, de passeios, de transporte...) e podem conseguir excelentes preços.

Além disso, elas são formadas por equipes especialistas que conhecem as baixas e as altas temporadas, sabem onde procurar e consideram tudo o que se encaixa no perfil de cada cliente. Isso faz com que o valor final fique mais acessível.



2. Roteiro personalizado

O destino pode ser o mesmo, mas certamente o perfil de cada cliente não é. Normalmente, os locais turísticos oferecem dezenas de passeios e atrações diferentes. Mas os que agradam a uma pessoa, talvez não agradem a outra.

É o que acontece em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Lá, há tantos passeios que muitos turistas não sabem nem como escolher. Para resolver esse problema, o proprietário da agência Roteiro Bonito MS, agência que atua na região, investiu na personalização do roteiro para cada tipo de visitante.

“Além de apresentar cada passeio, nós ajudamos na escolha e também montamos o roteiro mais adequado. Inclusive, a nossa equipe também ajuda com transporte e hospedagem. Dessa forma, o cliente sai feliz e nós também ficamos satisfeitos”, explicou Thiago Araújo.



3. Suporte antes e durante

Ter um atendimento satisfatório também é um dos pontos positivos que estão relacionados com as agências. Dessa forma, os viajantes conseguem tirar todas as dúvidas e têm o suporte necessário antes e depois da viagem.

E os atendentes não estão lá apenas para responder aos questionamentos urgentes ou estritamente burocráticos. Os clientes também podem fazer perguntas sobre a região, os passeios, o clima do local e até pedir algumas dicas para conseguir ter uma experiência melhor. Todo esse suporte não seria possível nos planejamentos que não envolvem agências.



4. Mais formas de pagamento

Quem não tem o dinheiro para pagar toda a viagem à vista acaba optando pelo parcelamento. Porém, nem sempre as condições são tão boas quanto parecem. Isso porque alguns estabelecimentos não aceitam pagamentos parcelados, e outros cobram taxas absurdas.

Ao perceber isso, Thalles Castro, o responsável pela plataforma TourFácil, uma agência de turismo em Gramado, começou a oferecer parcelamento exclusivo até mesmo no pagamento dos passeios feitos durante a viagem.

“Nós notamos que na bilheteria das atrações, e até mesmo em outros sites, os clientes não conseguiam parcelar. Por causa disso, algumas pessoas faziam menos passeios, pois o dinheiro não era suficiente. Como a gente oferece parcelamento em até 12 vezes, agora os visitantes conseguem curtir bem mais”, afirmou o empresário.

Além do parcelamento, as agências também aceitam diversas formas de pagamento, inclusive as menos tradicionais.



5. Mais segurança

Infelizmente, existem muitos golpes envolvendo sites falsos. Não é raro vermos pessoas que caíram no golpe da hospedagem, da passagem, dos ingressos... E ao invés de economizar, acabam saindo no prejuízo. Com uma agência de viagens confiável, a segurança é garantida. Os visitantes têm a certeza de que estão com os bilhetes verdadeiros e todos os outros detalhes também. Esse tipo de golpe é cada vez mais recorrente. Por isso, quanto mais seguro for, melhor.



6. Praticidade para quem viaja