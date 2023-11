Erik King: Conhecendo a mente por trás da Bemslots

No vasto e dinâmico mundo dos cassinos online, há figuras que se destacam pela sua expertise e dedicação. Erik King, o editor-chefe do renomado site Bemslots, é uma dessas personalidades. Sua jornada desde a infância em Londres até a fundação da BemSlots revela uma paixão intrínseca por esportes, escrita e o desejo de compartilhar o conhecimento com outros entusiastas. Vamos então dar início à entrevista.

Poderia nos contar um pouco sobre você?

Erik King: O meu nome é Erik King, e nasci em Londres, no Reino Unido, em 1985. Em 1998, mudei-me para Helsingborg, na Suécia, com meus pais. Desde cedo, comecei a inventar histórias que escrevia e mostrava aos meus amigos e pais. Esse interesse levou-me a decidir, desde cedo, que queria ganhar a vida a escrever. Em 2013, mudei-me para Malta e, em 2015, decidi-me especializar em conteúdo relacionado a cassinos. Foi aí que mergulhei de cabeça no mundo dos jogos de azar online e comecei a compartilhar o meu conhecimento e paixão com os leitores.

O que fazem na BemSlots?

Erik King: Nossa missão aqui no BemSlots.com é promover e proporcionar os melhores operadores de cassino que permitam que os portugueses e os brasileiros consigam jogar em seus sites. O motivo disso é que o desenvolvimento de cassino online tem sido acelerado em algumas partes da Europa, mas muito lento no Brasil e em Portugal. Então, nosso objetivo é levar o melhor dos cassinos europeus e entregá-lo aos portugueses, algo que acreditamos que será possível dentro do nosso modelo de negócios.

Como tudo começou para a BemSlots?