Os principais eventos e torneios de League of Legends

É um fã de League of Legends? Então certamente já ouviu falar dos eventos e torneios que movimentam a comunidade do jogo. Tanto no Brasil quanto no mundo, esses eventos são aguardados ansiosamente pelos jogadores e fãs do jogo. Neste artigo, vamos falar sobre os eventos mais aguardados do LoL no Brasil e os grandes torneios de League of Legends ao redor do mundo.

Os eventos mais aguardados do LoL no Brasil

No Brasil, o League of Legends tem uma base de fãs muito grande e apaixonada. Por isso, não é surpresa que os eventos do jogo sejam tão aguardados por aqui. Um dos eventos mais populares é o CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), que acontece duas vezes por ano e reúne as melhores equipes do país. Os jogos são transmitidos ao vivo e a final é sempre um grande espetáculo, com shows e muita emoção.





Outro evento muito aguardado é o Circuito Desafiante, que é uma espécie de segunda divisão do CBLoL. Nele, as equipes lutam para subir para a elite do League of Legends brasileiro. Os jogos também são transmitidos ao vivo e a competição é acirrada.