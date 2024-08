O Papel da IA nos Recursos Humanos Modernos

A IA já está presente em muitos contextos da nossa realidade. Em ambientes como lojas, aplicativos, redes sociais e até mesmo em plataformas como a plataforma 777 a IA já está instaurada e presente de forma totalmente ativa. Essa presença já é tão naturalizada que mal é percebida, no entanto, está lá. Hoje falaremos da presença da IA em um contexto muito específico. Em geral, se pensa muito nela em meios extremamente tecnológicos e acaba-se esquecendo da sua presença importante em outros contextos. Os Recursos Humanos de empresas são um setor de extrema importância e responsável pela humanização dos funcionários e membros de uma empresa. O uso da IA por esse setor tem sido cada vez mais presente e entender o porquê e como esse uso pode beneficiar toda a área é fundamental. Por isso, esse artigo foi construído.



O que é a Inteligência Artificial

A inteligência artificial, conhecida como IA, foi criada a partir de sistemas digitais com o intuito de simular o pensamento humano, seguindo raciocínios lógicos e concisos. As ideias, criatividade e aprendizado são alguns dos fatores levados em consideração no momento de se iniciar a trajetória em relação às inteligências artificiais. Muito se vê a respeito da IA em filmes e séries de ficção científica. O que poucos sabem, no entanto, é que elas já são uma realidade e estão presentes em diversos contextos do dia a dia da população. Hoje, aplicativos, sites e empresas já são geridos e administrados, em partes, por IA, que molda espaços e toma decisões de forma inteligente. A maioria da população, hoje, sequer viveria a sua vida normalmente sem a IA. Isso porque ela já está em praticamente tudo. Assistentes de voz, algoritmos, sistemas de criptomoedas e reconhecimento facial são alguns exemplos de como a inteligência artificial tem sido presente e moldado funções na sociedade. Desde a sua criação a Inteligência Artificial tem aprendido muito. Inclusive, muitos acreditam que é isso que a torna tão inteligente, como o nome sugere. Basicamente a IA ter capacidade de assimilar o conhecimento e aprender coisas novas. O que é conhecido como machine learning define a capacidade da máquina de processar informações e aprender com elas para que futuramente possa contribuir para tomadas de decisões e afins.

Função do RH em uma Empresa

O RH, como é conhecido o Recursos Humanos da empresa, é o responsável por realizar entrevistas, seleções e integrar novos funcionários ao sistema da empresa. Assim, se trata de um setor fundamental, que irá garantir bem-estar, dignidade e estabilidade para os funcionários. Além disso, presta o importante papel de selecionar quem serão os novos membros da equipe, sendo responsável por filtrar os melhores candidatos e garantir que a empresa cresça por meio dessa seleção. Todo o preparo de funcionários e aplicação de folhas de pagamento também ficam a cargo do RH. Além disso, a atualização de normas, manutenção de registros, análise dos benefícios, treinamentos, dentre outras coisas, são de responsabilidade desse setor, que atua ativamente na vida dos funcionários da empresa, proporcionando a dignidade para todos e garantindo o bom funcionamento do ambiente de trabalho. Em meio a tantas funções, algumas lacunas surgem, isso porque o RH foi, até então, definido por pessoas e feito por elas, que acabam tendo falhas e causando algumas dificuldades eventuais. Daí, surge a IA como solução para os problemas e uma porta para uma nova realidade, cheia de possibilidades e tranquilidade.

A Inteligência Artificial no RH

A tomada de decisões ficou mais fácil com a chegada da IA nos Recursos Humanos. Assim, hoje, já é possível fazer recrutamentos inteligentes e se aproveitar do machine learning para ensinar a IA a como fazer uma gestão eficiente de empresas. Apesar do RH ser reconhecido pela sua humanização, a Inteligência Artificial tem se mostrado muito eficiente nesse meio, garantindo direitos humanos e regando normas importantes. Além disso, também contribui na gestão de pessoas. O RH também esteve enfrentando, nos últimos anos, uma sobrecarga significativa. Com isso, cada vez mais trabalho surgiu e demandas importantes apareceram. Com isso, os funcionários e o próprio setor sofreram com saturação e cansaço. Nesse contexto, a IA chegou para dar um alívio aos envolvidos, para que eles pudessem focar em coisas mais importantes enquanto que ações mecânicas são tomadas por máquinas.



As Vantagens do uso da IA nos Recursos Humanos