Unopar Anhanguera oferece 50 cursos de capacitação profissional gratuitos em Londrina

Profissionais que querem aprimorar seu desempenho, para receber destaque e conquistar melhores posições no mercado de trabalho, estão em constante busca de atualização de seus currículos. Entre os dias 15 a 18 de julho, a Unopar Anhanguera vai oferecer uma oportunidade única para você se capacitar, aprimorar suas habilidades e impulsionar sua carreira!





São 50 cursos gratuitos, não apenas de capacitação profissional, mas também buscando apoiar o desenvolvimento das pessoas em suas áreas de interesse particular. Os módulos acontecem no período noturno, com curta duração (um dia de aula), abordando temas das áreas de Saúde, incluindo Psicologia, Odontologia e Nutrição, Gestão de Carreiras, Marketing e Comunicação, Engenharias, Tecnologia, Direito, Agronomia entre outras.





Os cursos acontecem de forma presencial nas unidades Londrina Catuaí, Norte e Piza e após a conclusão das aulas, será emitido um certificado digital.





Aproveite esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos, ampliar sua rede de contatos e se destacar em seu mercado de trabalho!





Inscreva-se agora: CLIQUE AQUI!.