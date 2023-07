Alunos cegos da rede estadual do PR devem ganhar óculos de inteligência artificial

Para promover a melhor inclusão de crianças e adolescentes com deficiência visual, o Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), está investindo na aquisição de 147 dispositivos de inteligência artificial OrCam MyEye 2.0. Os equipamentos de tecnologia visual assistiva permitem o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real, com transmissão por áudio. Serão beneficiados todos os estudantes com cegueira total da rede estadual de ensino. O investimento é de R$ 2,19 milhões.

O valor unitário de cada Orcam My Eye é de R$ 14,9 mil, investimento que será bancado pelo Fundo para Infância e Adolescência (FIA). O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA/PR), colegiado vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), aprovou o projeto da SEI e, por meio de deliberação, transferiu o recurso no valor de R$ 2,19 milhões para a aquisição dos dispositivos.





Essa tecnologia do Orcam My Eye já está sendo utilizada na Biblioteca Pública do Estado e outras unidades municipais. Agora, com a parceria da Secretaria da Inovação, o projeto pode ser ampliado para estudantes da rede estadual de ensino. “Temos já alguns exemplares cedidos a três bibliotecas públicas, em Curitiba, Londrina e Cascavel. Por meio dessa importante união, conseguiremos atender crianças que hoje frequentam escolas e que utilizarão esse mecanismo no seu dia a dia”, destaca o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.





O objetivo é garantir atendimento integral aos alunos da rede estadual que possuem cegueira total. O projeto-piloto com essa tecnologia será acompanhado pelo Observatório de Transformação Digital da SEI. Nesse primeiro momento, os óculos serão utilizados apenas no ambiente escolar, a fim de facilitar a adaptação. Com feedback dos professores e usuários, o objetivo será aprimorar constantemente a política pública. Caso a equipe técnica avalie a possibilidade de utilizar essa tecnologia fora do ambiente escolar, os óculos poderão ser utilizados em casa pelos alunos em um sistema de comodato não oneroso.