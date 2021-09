Avaliação diagnóstica da educação, Prova Paraná será retomada nesta semana

A pedido de secretarias da Educação dos municípios, a aplicação da Prova Paraná para os estudantes do 5º ano das escolas de redes municipais que optaram pela adesão ocorrerá no período de 4 a 8 de outubro.

Pouco mais de um ano e meio depois da última edição, a Prova Paraná será retomada em toda a rede estadual de ensino. De acordo com a Secretaria estadual da Educação e do Esporte, a edição da Prova Paraná 2021 será realizada em dois dias consecutivos: nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), cada dia para um caderno, 1 e 2 respectivamente.

Conteúdos

No caderno 1 serão avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática para todos os anos, com exceção do 5º ano, que não terá prova de Língua Inglesa. Do 6º ao 9º ano serão 60 questões, sendo 26 de Língua Portuguesa, 26 de Matemática e 8 de Língua Inglesa. Para as séries do Ensino Médio, são acrescidas cinco questões de inglês, totalizando 65 questões no total.





Já o caderno 2 contemplará as disciplinas de Ciências da Natureza, História e Geografia, para os alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e Ciências da Natureza e Ciências Humanas para o Ensino Médio. São 39 questões para estudantes do Fundamental II, sendo 13 de cada disciplina (Ciências da Natureza, História e Geografia). Para os alunos do Médio serão 52 perguntas, divididas igualmente entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A inclusão das disciplinas do caderno 2 é uma novidade desta edição da Prova Paraná, que vai abordar conteúdos do primeiro trimestre (praticamente todo remoto).





“A Prova Paraná não é uma avaliação de desempenho. É uma avaliação diagnóstica. É para entender como está a minha turma, o meu estudante e quais serão os meus passos futuros”, explica do diretor de Educação da Secretaria da Educação e do Esporte, Roni Miranda. “Um raio-x para a gente tomar as próximas medidas, entender quais conteúdos, e quais habilidades preciso voltar e aprofundar com meus estudantes e quais eles já superaram”.





O diretor reforça a importância da participação de todos os estudantes para que a avaliação seja a mais fidedigna possível. “É importante que todos façam a prova presencialmente. Posso mandar a prova para casa, para o estudante que não está indo para a escola? Não é recomendado. Se o aluno não está indo, o pai não autoriza, chama ele, pelo menos, para esses dias. Pode fazer a prova na biblioteca, em algum laboratório. Somente aqueles que não conseguem porque têm comorbidade, não têm como ir para a escola mesmo, somente esses devem levar o caderno para casa, após o dia 24 de setembro”, explica.