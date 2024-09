Com mais de 160 mil doses aplicadas, vacinação nas escolas é prorrogada

Nesta terça-feira (4) a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou a prorrogação da campanha de vacinação nas escolas do Paraná até o dia 16 de setembro ou até que a vacinação seja realizada em todas as escolas estaduais. A medida tem como objetivo garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de se imunizar.





Desde o início da campanha, no dia 5 de agosto, a iniciativa já aplicou 167.983 doses de vacinas e a avaliação de 414.817 carteirinhas de vacinação.

Durante este período, a vacinação foi realizada em 1.611 escolas estaduais, o que representa 76,57% das unidades. Além disso, outras 262 escolas estaduais estão com a vacinação agendada, totalizando 1.873 escolas atendidas, correspondendo a 89,02% do total de instituições deste tipo no Paraná.





Nas escolas municipais, a imunização foi concluída em 3.160 unidades, com outras 562 escolas já agendadas, atingindo um total de 3.722 escolas (71,98%).

"O que temos notado é uma aceitação importante da imunização, o que é fundamental para o êxito dessa campanha”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “Seguimos dialogando com os pais e reforçando a importância da vacina. Imunizar é um ato seguro e, principalmente, uma ação de amor para com as nossas famílias".