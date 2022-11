Concurso da rede municipal de Londrina leva mais de dez mil pessoas para provas neste domingo

Os campi da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e do IFPR (Instituto Federal do Paraná) e escolas estaduais e municipais de Londrina devem receber, no início da tarde deste domingo (27), quase 10,5 mil candidatos inscritos no concurso para Professor da Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino.





Promovido pela Prefeitura Municipal de Londrina e contando com provas elaboradas pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), o processo seletivo prevê o preenchimento imediato de 369 vagas para educadores que atuarão nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, havendo, também, a formação de cadastro de reserva para futuras chamadas. A abertura dos portões está marcada para as 13h20 e o início das provas, às 14h. A avaliação terá cinco horas de duração.

A coordenadora de Processos Seletivos da UEL, Sandra Garcia, orienta que os candidatos tragam os documentos para a Prova de Títulos em um envelope devidamente lacrado e nomeado para ser entregue no início da prova, conforme orienta o edital. Ela também lembra que o uso de máscaras é opcional, no entanto, reforça que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da UEL passou a recomendar o uso do equipamento de proteção.





Na UEL, as provas vão ser aplicadas em nove centros de estudos (CCA, CCB, CCE, CTU, CLCH, Cesa 1 e Cesa 2, Ceca e Cefe), e a infraestrutura do Colégio de Aplicação, localizado no Centro de Londrina, também vai receber candidatos. Os outros locais de prova serão o campus do IFPR, além de três colégios estaduais e duas escolas municipais de Londrina.

Desde a última segunda (21), a Cops disponibilizou para consulta e impressão o cartão informativo contendo local e horário da prova. “É importante imprimir e conferir o local. Na UEL, como acaba tendo um fluxo maior, pedimos que os candidatos saiam mais cedo de casa e evitem atrasos”, orienta, uma vez que, somente na universidade, cerca de 7 mil candidatos devem fazer o exame. O concurso também contará com o trabalho de 1,5 mil pessoas.





De acordo com a coordenadora, a prova objetiva contará com 50 questões, das quais 12 de Língua Portuguesa, 12 de Matemática, 6 de Tecnologia e 20 de Conhecimentos Específicos. Na mesma ocasião, vai ser aplicada a prova discursiva. “A prova objetiva tem o valor de 70 pontos. No mesmo dia, ocorre a prova discursiva, sempre com uma tema ligado à educação. No entanto, esta é a segunda fase do concurso. Então, vão ser corrigidas apenas as provas dos 1,5 mil melhor classificados”, explica.





Os 10.423 inscritos no concurso para Professor da Educação Básica da rede municipal de ensino de Londrina são oriundos de 332 cidades de 22 Unidades da Federação de todas as regiões do País. A remuneração inicial para o cargo vai ser de R$ 4.691,09 e inclui salário básico, complementação salarial, gratificação de magistério, assiduidade e auxílio-alimentação.