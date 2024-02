EJA: CCI Leste está com inscrições abertas para idosos acima de 60 anos em Londrina

O projeto EJA (Educação de Jovens e Adultos) para pessoas com 60 anos ou mais, está com matrículas abertas para o CCI Leste (Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste). As aulas são gratuitas e acontecem de segunda a quinta-feira na sede do CCI Leste, localizada na rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.





Os interessados em participar da modalidade EJA podem se inscrever através do telefone (43) 3375-0307 ou comparecendo presencialmente ao local das aulas. No total, foram disponibilizadas 15 vagas em cada turno, mas restam poucos lugares para as aulas da manhã.

As atividades são oferecidas para dois grupos de alunos, sendo que um deles é atendido das 8h às 11h e o outro participa da ação das 14h às 17h. A turma do período matutino iniciou as atividades em 19 de fevereiro, e a turma da tarde ainda será formada.





''Oportunidade de acesso à educação para a pessoa idosa''

A coordenadora da EJA no Município de Londrina, Dilcéia Cardoso de Lima, salientou que a oferta da modalidade agrega muito para os idosos contemplados pelo CCI, já que alguns deles ainda não sabem ler e escrever. “O EJA é responsável por cumprir o Artigo 21 do Estatuto do Idoso, criando oportunidades de acesso à educação para a pessoa idosa”, afirmou.





Antes da pandemia, o CCI Leste já oferecia aulas da modalidade, que agora retornam, ministradas pela professora especialista na EJA, Elisa Albina Kochi, da Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Júnior. A previsão é que as atividades durem o ano todo.

A coordenadora do CCI Leste, Patrícia Selvatici Preto, explicou que muitos idosos acabam abandonando a educação por se sentirem discriminados, mas no CCI eles se sentem parte de um grupo. Ela também destacou a função social do ambiente escolar em que a modalidade EJA é oferecida.





“Além de ocupar um papel fundamental no aspecto cognitivo, durante o processo de envelhecimento, essa atividade possibilita à pessoa idosa a oportunidade de se tornar autônoma e independente, por meio da alfabetização e do letramento. Através da EJA, os idosos encontram uma forma mais efetiva de contemplar suas especificidades físicas, psicológicas e culturais”, sublinhou.





