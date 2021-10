Escola municipal em Londrina recorre a metodologia para adaptar-se às transformações

Se a educação não for provocativa, não constrói, não se cria, não se inventa, só se repete.” O pensamento do filósofo e escritor Mario Sergio Cortella é uma referência para a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Pedro Vergara Correa, Hélvia C. O. Machado.



Com 30 anos de atividade, a Escola Municipal Pedro Vergara Correa, localizada no jardim Mister Thomas, atende 320 alunos. Quando o tema é metodologia, Machado pondera que antes de se tratar metodologia de ensino, é preciso pensar qual teoria de ensino embasa a prática docente. "O ensino público municipal adotou como linha teórica norteadora a Teoria Histórico Cultural, e essa teoria embasa a tendência pedagógica Crítica Social dos Conteúdos, onde ensinar é favorecer a apropriação da cultura e aprender é reelaborar criticamente os saberes."

De acordo com a coordenadora, são muitas as tendências pedagógicas pelas quais o ensino já caminhou, e nenhuma nova prática ou concepção educativa está completamente esvaziada da prática e concepção educacional anterior, entretanto é no exercício de reflexão entre teoria e prática que a coordenadora conhece seus alunos e tendo claro quais são os meus objetivos pode usar ferramentas pedagógicas adequadas e mediar o processo de ensino-aprendizagem mais assertivamente.





Além do método, a coordenadora elenca que um aspecto muito importante a ser considerado quando se trata de ensino e aprendizagem é o afeto. Ele deve estar presente nas ações, demonstrando como estabelecer vínculos afetivos nas relações sociais e até por meio das brincadeiras. A Secretaria Municipal de Educação oportuniza aos professores formações com conteúdos voltados para a prática de sala de aula. O objetivo dessas formações é que o professor tenha acesso tanto a teoria quanto a sugestões de práticas educativas fundamentadas. "O professor também é um mediador nesse aspecto, e deve demonstrar como isso é possível com ações pedagógicas intencionais para tal fim", esclarece.





