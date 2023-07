Estudantes da UEL apresentam projetos em evento da SBPC

Presente na 75ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em Curitiba, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) está apresentando projetos de diversas áreas de conhecimento no evento. As sete iniciativas foram desenvolvidas nas salas de aula e laboratórios da instituição.







O encontro foi aberto no domingo (23) e a programação vai até o próximo sábado (29), no Centro Politécnico da UFPR (Universidade Federal do Paraná), na capital. A comitiva da UEL é formada por 60 integrantes, entre professores, estudantes e servidores.

De acordo com Paulo Antonio Liboni, diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista da Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade), o evento é a oportunidade para o primeiro contato de crianças com a ciência.





“Quando a gente está acessando a internet, fazendo um exame, tomando um medicamento ou efetuando uma compra on-line, todas essas transformações ocorreram por conta do processo de fazer ciência”, destaca.





