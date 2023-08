Falta de água suspende aulas em seis escolas e creches de Arapongas

As aulas nas escolas municipais Papa João Paulo II (Jardim Petrópolis), Alzira Horvatich (Conjunto Flamingos), escola Antônio Grassano e Maria Hercília (Zona Sul) e Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dom Romeu (Cj. Padre Bernardo) foram suspensas nesta segunda-feira (21). O motivo foi a falta de abastecimento de água.





Conforme a Secretaria de Educação, já no período da manhã as atividades não puderam ser mantidas no CMEI Dom Romeu. Já nas escolas, as aulas foram suspensas no período da tarde.

Publicidade

Publicidade