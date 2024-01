Foi aprovado na UEL? Veja como e até quando fazer a pré-matrícula e garantir a vaga

Os 2.342 estudantes aprovados na primeira chamada do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) têm até o dia 2 de fevereiro para garantir a vaga, fazendo a pré-matrícula no Portal do Estudante. O processo prevê que os estudantes façam um upload dos documentos pessoais e escolares, conforme descrito no Manual do Candidato.





A divulgação dos aprovados ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (16). Porém, estudantes não aprovados nesta primeira convocação precisam se atentar para a declaração de interesse pela vaga, que dever ser feita de forma online, no site da Cops. Essa declaração poderá ser feita a partir das 17h desta terça até o dia 9 de fevereiro. A UEL divulga o resultado da 2ª convocação no próximo dia 20 de fevereiro, a partir das 12h.