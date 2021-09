Hemocentro do HU estará fechado no feriado de 7 de setembro

A direção do Hemocentro Regional de Londrina, do HU (Hospital Universitário da UEL - Universidade Estadual de Londrina), informa que no dia 7 de setembro, terça-feira, estará fechado para a doação de sangue, devido ao feriado nacional da Independência do Brasil. Entretanto, segunda-feira (6), recesso da UEL, o Hemocentro funcionará normalmente das 13h às 18:30.

O Hemocentro-HU abastece mais de 20 hospitais da região, dentre eles o Hospital Universitário e o Hospital do Câncer de Londrina.





Com o intuito de controlar o fluxo de pessoas, as doações precisam ser agendadas pelo site www.saude.pr.gov.br/doacao. O doador deve ter entre 16 e 59 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. O documento oficial com foto é imprescindível no momento da doação. Ademais, o doador deve estar hidratado e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

Pessoas que foram infectadas com a Covid-19 há mais de 30 dias, e estejam recuperadas, podem doar sangue.

O Hemocentro Regional de Londrina fica próximo ao Hospital Universitário, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, nº 156. Os telefones são (43) 3371-2218 ou (43) 3371-2356.