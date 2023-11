Candidatos têm novo prazo para solicitar reaplicação do Enem 2023

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prorrogou para até as 23h59 da segunda-feira (20) o prazo para pedidos de reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.





A medida que vale para quem teve problemas de logística ou de saúde (doenças infectocontagiosas) nos dias do exame (12 e 19), e para quem mora a mais de 30 quilômetros do local de prova.

As solicitações para a reaplicação do exame devem ser feitas na Página do Participante, e a reaplicação será nos dias 12 e 13 de dezembro.





“Pessoas que tenham sido afetadas por problemas logísticos, como comprometimento da infraestrutura, falta de energia elétrica no local de prova ou erro de aplicação, podem solicitar a reaplicação. Participantes alocados a mais de 30 quilômetros da residência indicada no ato da inscrição também podem solicitar o direito. Os casos serão analisados individualmente”, informou o Inep, a quem caberá fazer a avaliação dos pedidos.

