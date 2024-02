Inscrição para Cursinho Pré-vestibular gratuito do Campus de Arapongas encerra neste domingo

As inscrições para o Cursinho Pré-vestibular municipal gratuito ofertado pelo Campus Avançado Arapongas (região Metropolitana de Londrina), encerra no domingo (18). O curso preparatório para Enem e Vestibulares/ FIC (Curso de Formação Inicial e Continuada) em Gestão de Competências e Habilidades para Exames de Larga Escala, para o primeiro semestre de 2024.





Interessados poderão fazer a sua inscrição pelo formulário eletrônico, no período de 25 de janeiro às 23h59min do dia 18 de fevereiro de 2024.

Saiba mais





- Vagas: 50

- Aulas: presenciais

- Dias e horário: Segunda a Quinta, das 19h às 22h

- Início das aulas: 04 de março

- Duração: 04 meses

- Carga horária: 204 horas





Requisito

Possuir Ensino Fundamental completo





Candidatos

Os candidatos que estão matriculados no 3º ano do Ensino Médio (último ano do Ensino Médio) em 2024 ou que já tenham concluído o Ensino Médio terão prioridade entre as vagas disponibilizadas.





Seleção





A seleção dos candidatos será feita por meio de sorteio público eletrônico, no dia 21 de fevereiro de 2024, às 19h, no Campus Avançado Arapongas, situado na Rua Surucuá-açu, 321, Arapongas-PR e será transmitido pelo canal no Youtube.





O curso





O Curso é ofertado pelo Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado Arapongas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e visa complementar a formação escolar dos jovens estudantes para a realização das provas do Enem e vestibulares.

Todas as informações sobre o curso podem ser acessadas na página do curso.





Em caso de dúvidas, entre em contato pelo whatsapp (43) 99875-1250.





