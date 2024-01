Inscrições para Sisu começam nesta segunda-feira; confira vagas de universidades do Paraná

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2024 terá inscrições abertas de segunda (22) até quinta-feira (25).





Durante o período, estudantes poderão concorrer a vagas em universidades federais e estaduais de todo o país, por meio das notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, cujo resultado foi divulgado na última terça-feira (16). Confira as vagas ofertadas por universidades do Paraná.

UEL





A UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferta 589 vagas vagas para mais de 40 cursos de graduação, como Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Letras, Medicina Veterinário e Zootecnia.

Há vagas para cursos nos períodos matutino, vespertino, noturno e integral.





UEM

Na UEM (Universidade Estadual de Maringá) são mais de 650 vagas distribuídas entre 65 cursos de graduação, ofertados em diferentes turnos e campi - Sede (Maringá), Arenito (Cidade Gaúcha), Cianorte, Goioerê, Umuarama e Vale do Ivaí (Ivaiporã).





Desse total, 628 vagas são destinadas a ampla concorrência, enquanto 28 oportunidades são reservadas a Pessoas com Deficiência. Os candidatos podem conferir o número de vagas para cada curso em edital publicado pela Diretoria de Assuntos Acadêmicos, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino.

UENP





A UENP ( Universidade Estadual do Norte do Paraná) oferta 368 vagas para 30 cursos de graduação. Confira o edital completo. Do total de vagas dos cursos, são reservadas 20% para Cota Social, 20% para Cota Sociorracial e 5% para cota Pessoa com Deficiência, e o candidato deve indicar, no ato da inscrição, a categoria de concorrência à vaga.





