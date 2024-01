Sisu 2024: UEL oferece 589 vagas em mais de 40 cursos de graduação

Passada a 1ª convocação do Vestibular 2024, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferecerá nova oportunidade para os candidatos por meio de 589 vagas abertas para mais de 40 cursos de graduação, disponibilizadas no processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do Ministério da Educação.





As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre 22 e 25 de janeiro, no portal único de acesso ao Ensino Superior. Podem se inscrever estudantes que participaram da mais recente edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado nos dias 5 e 12 de novembro passado.



A UEL oferta vagas para mais de 40 cursos de graduação, como Agronomia (10), Biomedicina (5), Ciência da Computação (15) e Direito (5). Há vagas para cursos nos períodos matutino, vespertino, noturno e integral.





No ato da inscrição, o estudante devem preencher os dados pessoais, escolher duas opções de cursos, turno e modalidade, sendo cotista ou ampla concorrência.





Para conquistar a vaga, o estudantes deve, também, ter obtido nota superior a zero na prova de redação. O resultado da chamada regular será divulgado em 30 de janeiro.





De acordo com o Ministério da Educação, o Sisu 2024 ano terá somente uma etapa de inscrição para todo o ano.





Haverá vagas de cursos com o início das aulas previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas 127 instituições de ensino superior participantes que oferecem um total de 264.360 vagas.





