Londrina é campeã em competição mundial de tecnologia

Com objetivo de oferecer uma preparação para a WSI (WorldSkills International), maior competição de educação profissional do mundo, e que terá a sua 46ª edição realizada em 2022 em Shangai, na China, nos dias 24 e 25 de agosto aconteceu a Samsung Skills, competição mundial com desafios reais ligados à tecnologia. Para participar, foram convidados medalhistas de WorldSkills na categoria #53 Computação em Nuvem do Brasil, Singapura, Taiwan, Rússia, Japão e Coreia.

O Brasil foi representado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Paraná em Londrina, por meio do aluno competidor Thiago Rocha de Araújo. O resultado foi divulgado na terça-feira, 31 de agosto, e o Brasil foi o grande vencedor, seguido por Singapura com prata e Taiwan com bronze.





“Fiquei muito feliz de ter conquistado o 1º lugar, em meio a tantos países que se destacam com a tecnologia em nuvem. Vemos que todo o nosso esforço, o nosso treinamento e o nosso foco tem valido a pena e não vamos desistir. Já começamos a colher os frutos da nossa dedicação e o foco agora é a vaga em Shanghai”, comenta.

Thiago é campeão paranaense na WorldSkills para a categoria #53 Computação em Nuvem. Em fevereiro de 2022 irá disputar a vaga para representar o Brasil na WorldSkills International que acontecerá de 12 a 17 de outubro, na China. Se ganhar, será considerado o melhor profissional técnico do mundo para a área da Computação em Nuvem.

“Essa conquista não é só minha, e sim de todos que estão comigo, no dia a dia do treinamento, todos que acreditam no meu potencial e todos que dedicam um pouquinho do seu tempo aos competidores da WorldSkills”, finaliza Thiago que agora segue focado nos treinamentos para a seletiva internacional.





“Estamos orgulhosos do Thiago e muito confiantes em poder representar o Brasil no mundial de 2022 na China. A computação em nuvem é uma área do conhecimento que está se expandindo muito rapidamente como tecnologia habilitadora da Indústria 4.0 e resultados como esse mostram que o Senai Paraná está no caminho certo, formando profissionais de excelência para as indústrias instaladas em nosso Estado”, destaca Marcos Pires, delegado técnico do Senai Paraná para a WorldSkills.

Sobre a WorldSkills International - A WSI (WorldSkills International) é a maior competição de educação profissional do mundo, reunindo os melhores alunos de mais de 60 países. Com desafios em 52 modalidades diferentes, o evento, que acontece a cada dois anos, tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes de ensino técnico, aprimorando habilidades e competência, além de auxiliar na conquista das melhores colocações no mercado da indústria brasileira e internacional.