Canal do Museu Oscar Niemeyer no Youtube traz documentário sobre a arquitetura paranaense

O documentário “Concurso como Prática: A Presença da Arquitetura Paranaense”, integrante da exposição de mesmo nome em cartaz no MON (Museu Oscar Niemeyer) até o dia 12 de dezembro, será disponibilizado no canal do Museu no Youtube (acesse aqui) a partir desta quinta-feira (07).

O filme com roteiro, direção e produção dos arquitetos Isabela Maria Fiori e Luiz Gustavo Singeski, em coautoria com Felipe Santos Gomes, expõe um amplo panorama da participação e premiações de equipes do Paraná em concursos de arquitetura.

O documentário traz depoimentos, projetos e obras de alguns dos personagens mais importantes da arquitetura e do urbanismo locais, como Jaime Lerner, José Sanchotene, Luiz Forte Netto, Manoel Coelho, Dilva e Orlando Busarello, Leonardo e Raquel Oba, além da nova geração, como os arquitetos do Estúdio 41, autores da Estação Antártica Comandante Ferraz, e a arquiteta Mariana Gusmão.





Conta, também, com análises teóricas da curadora da exposição, Elisabete França, e dos pesquisadores Key Imaguire Junior, Paulo Pacheco, Thais Saboia e Fábio Domingos Batista.

A obra resgata não só a memória e os desafios encarados por arquitetos e arquitetas paranaenses que se destacaram – e ainda se destacam – no cenário nacional, mas também as soluções por eles propostas que foram premiadas em competições de arquitetura.





O documentário também coloca em perspectiva o saber arquitetônico e a prática adotada por diversas gerações conectadas pelo meio acadêmico, desvelando uma peculiar inquietação arquitetônica e excelência de projetos que fizeram com que o Paraná se tornasse, desde a década de 1960, o berço de grandes vencedores desses concursos.





Sobre o MON - O MON (Museu Oscar Niemeyer) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além da mais significativa coleção asiática da América Latina.





O acervo conta com mais de 9 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, 17 mil deles de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.





Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo e Moinho Anaconda.





Serviço

Documentário “Concursos como Prática: A Presença da Arquitetura Paranaense”

Disponível no canal do MON no Youtube, a partir desta quinta-feira (07)

Exposição em cartaz na Sala 1.

Visitação: terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Museu Oscar Niemeyer

Curitiba, Rua Marechal Hermes, 999

www.museuoscarniemeyer.org.br