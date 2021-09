Confira cinco dicas para se aproximar da escola e ajudar no aprendizado de crianças e adolescentes

A mão que segura firme outra mão que, por sua vez, agarra o lápis para desenhar as primeiras letras do alfabeto. O olhar atento que ajuda a compreender melhor o que os livros didáticos estão dizendo. O pedido de ajuda para os professores quando a própria compreensão não alcança os limites do conteúdo ensinado. De acordo com o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), filhos que têm a participação dos pais nos processos de aprendizagem conseguem um melhor desempenho na vida escolar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em ciências, por exemplo, esses estudantes apresentam média de 414,08 pontos, enquanto aqueles que não têm acompanhamento dos pais ou responsáveis enquanto estudam chegam a uma média de apenas 357,19. Para o consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional, Fernando Vargas, os resultados do levantamento refletem aquilo que os profissionais de educação já perceberam há muito tempo: quando família e escola andam juntas, as crianças e adolescentes conseguem desenvolver melhor tanto seu conhecimento formal quanto suas habilidades socioemocionais.

Continua depois da publicidade





“Contar com a participação das famílias no cotidiano de aprendizagem é fundamental para que esses jovens se sintam cada vez mais confiantes em sua trajetória acadêmica e projeto de vida”, afirma. Algumas práticas simples podem contribuir para alcançar esse cenário de integração e trabalho conjunto. Confira as dicas:





Continua depois da publicidade

Mostrar-se disponível para a equipe escolar - “Os pais precisam estar abertos a conhecer os professores e a equipe pedagógica da escola. Essas pessoas são aliadas importantes para o desenvolvimento dos filhos e precisam ter um canal de comunicação aberto com a família”, explica Vargas. Apresentar-se à equipe escolar e disponibilizar formas de contato, como telefone, e-mail e Whatsapp, são formas de iniciar essa conexão mais próxima.





“Filho e Aluno são personagens diferentes em um mesmo indivíduo. Filho é família e seus exemplos, valores, princípios, crenças. Aluno, por sua vez, é escola, meio social, interação em grupo, desenvolvimento biopsicossocial. Quando esses personagens caminham juntos, sem dúvida o desenvolvimento do indivíduo será equilibrado, pleno e com resultados melhores”, acrescenta.





Dar feedbacks sobre as dificuldades na hora de fazer tarefas e trabalhos - Muitas vezes os pais encontram dificuldades na hora de orientar tarefas e trabalhos dos filhos. Isso é normal e pode acontecer nas mais variadas disciplinas. Por esse motivo, é importante tirar eventuais dúvidas com os professores e a equipe pedagógica, além de oferecer feedbacks sobre os conteúdos trabalhados.





Ajudar crianças e adolescentes a estudar pode ser desafiador porque muitas das coisas que eles aprendem hoje estão distantes do que era ensinado quando os pais frequentaram a escola. "Sempre que a instituição de ensino der a oportunidade, participe de palestras, workshops e outras iniciativas que ajudam a te preparar para desenvolver os conhecimentos dos seus filhos da melhor maneira possível", sugere o educador.





Participar das vivências da escola - Mesmo famílias interessadas no cotidiano escolar precisam de orientações para exercer o papel que têm em uma educação de qualidade. “Manter-se mais perto da escola é simples e pode ser feito frequentando o ambiente escolar. Feiras de ciências, apresentações artísticas das crianças, participação em debates dos estudantes, tudo isso podem ser ferramentas para conhecer melhor o ambiente que as crianças frequentam no cotidiano”, destaca Vargas.





Buscar suporte quando as crianças demonstram dificuldades - Quando os filhos demonstram dificuldades na compreensão de conteúdos ou sinalizam problemas de concentração ou de relacionamento em conversas do dia a dia, é função dos pais procurar a escola para falar a respeito. Essas são situações que devem ser comunicadas à equipe escolar o quanto antes.





“Além de conversar com os professores sobre o problema, os pais também devem procurar maneiras de ajudar os filhos a lidar com a questão da melhor maneira possível. As equipes pedagógicas costumam ser muito abertas para oferecer o suporte necessário nesses momentos”, afirma o especialista.





Informar-se sobre acompanhamento psicológico - Por fim, todo trabalho pedagógico pode ser melhor desenvolvido com o acompanhamento de equipes multidisciplinares, como psicólogos e/ou psicopedagogos. Esses profissionais podem contribuir tanto para o desenvolvimento dos estudantes, quanto para a evolução dos pais no suporte diário para as crianças.

"Procure se informar sobre a disponibilidade desse tipo de acompanhamento na escola. É isso que vai terminar de unir família e escola e garantir que a aprendizagem e essa relação sejam prazerosas", aconselha.