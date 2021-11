Creche de Londrina tem problemas estruturais que pedem 'socorro'

Uma das creches filantrópicas mais antigas de Londrina, o CEI (Centro de Educação Infantil) Matilde Vicentini, no jardim Bandeirantes, zona oeste da cidade, está pedindo “socorro”. O prédio da unidade está apresentando, desde o início deste ano, problemas estruturais que têm preocupado a direção e a mantenedora da instituição, a Associação Internacional de Caridades. O prédio foi inaugurado junto com o centro, há 48 anos.

Laudo confeccionado no mês passado por um engenheiro civil apontou, entre as várias imperfeições, a existência de “fissuras, trincas e rachaduras em estrutura de concreto armado, alvenaria e pavimento, além de anomalias no sistema hidráulico”. Segundo o documento, a situação já está “comprometendo a estabilidade de paredes.”

Presidente da associação em Londrina, Terezinha Baldi da Costa disse que as primeiras falhas foram notadas durante a realização de um bazar, em março, e desde então o cenário só tem piorado. “Diariamente aumenta o problema na estrutura. Não tem nem um mês que fui em uma sala e agora o forro está com problema. A nossa preocupação é grande e desesperadora”, desabafou.





A creche afirmou que procurou a prefeitura - com quem mantém convênio -, para relatar o estado do prédio, no entanto, por ser um local privado, foi respondido que a manutenção não poderia ser feita pelo poder público.

O CEI recebe, em média, aproximadamente R$ 50 mil mensais para custear salários, encargos dos funcionários, vale-transporte, água e luz. Alguns bazares, festas e promoções eram realizados para ajudar na preservação do espaço, porém, as atividades foram interrompidas em razão da pandemia de coronavírus, deixando a conta no vermelho.





