Curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UEL tem 458 estudantes inscritos

Dentre os cursos de graduação disponíveis para o Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), a grande novidade é o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que será oferecido no período noturno no ano que vem. Com uma inscrição feita à parte, em um período de apenas uma semana, o curso teve 458 inscritos, o que equivale a uma relação de 18 candidato/vaga no sistema universal.





Para a coordenadora COPS da UEL, Sandra Garcia, a instituição está satisfeita com o resultado dos interessados pelo novo curso. Ao todo, 126 candidatos migraram de curso, sendo que 40 mudaram de Ciência da Computação para Ciência de Dados e Inteligência Artificial. "Mesmo depois do encerramento, avaliamos que a procura foi grande. Demos a opção de migração de curso. Estamos bastante satisfeito com o número de candidatos e alcance foi bastante positivo, apesar do período curto de divulgação".

O primeiro curso mais concorrido da UEL novamente é medicina com mais de 5 mil inscritos. No sistema universal o curso tem 126 candidatos por vaga. Na sequencia, em segundo lugar, aparece Ciência da Computação com 37 candidatos/vaga. O terceiro curso mais concorrido é o de Biomedicina com 35,2 no sistema universal. Logo atrás aparece o curso de psicologia com 29,7 candidatos vagas e mais atrás em quinto Medicina Veterinário com 16 candidatos vagas. A vaga universal é que todos concorrem, mas no site da UEL, tem os números de concorrência para o sistema de cotas.