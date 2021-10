Desigualdade social e questão agrária são temas de debate do projeto “Sextou Sociológico”

O “Sextou Sociológico”, evento organizado pelo Projeto Práxis Itinerante, do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), aborda uma nova temática nesta sexta-feira (8), às 19h30. O terceiro tema previsto nesta temporada é “Desigualdade social, questão agrária e movimentos sociais”.

A transmissão do encontro é pelo canal Práxis Itinerante UEL (acesse aqui). O projeto é coordenado pelo professor Fábio Lanza – Departamento de Ciências Sociais.

Para debater a temática foram convidados a vereadora de Londrina, Lenir de Assis; a coordenadora estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) do Paraná, Sandra Ferreira; e o integrante da coordenação estadual do MST, José Damasceno.





Encontros - Sempre às sextas-feiras, às 19h30, os encontros do Sextou Sociológico abordam a desigualdade social no Brasil e a relação com outras esferas da sociedade.

Já foram realizadas conversas sobre a população em situação de rua e a população trans e estão previstos, até o mês de dezembro, encontros sobre a questão urbana e movimentos sociais, além dos temas educação e intolerância religiosa.





A programação completa fica disponível na rede social do projeto Práxis Itinerante.