Em formato inédito, vestibular de primavera da UEPG será neste domingo

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) promove neste domingo, 26, o Vestibular de Primavera para 9.114 inscritos. Será a primeira vez que a instituição realizará provas em um único dia – pela manhã e à tarde. São 725 vagas distribuídas entre 39 cursos de graduação.

Continua depois da publicidade





As provas vocacionadas acontecem pela manhã, com abertura dos portões de acesso às 8h, fechamento às 8h30 e início das provas às 8h45. À tarde são aplicadas as provas de conhecimentos gerais e redação. Os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h, com início às 14h15.

Continua depois da publicidade





Segundo Edson Luís Marchinski, coordenador de processos de seleção da UEPG, os candidatos farão as provas em 46 locais distribuídos em 13 cidades do Paraná. “Faremos ainda a verificação da temperatura na entrada em todos os locais de prova, utilizando em torno de 100 termômetros adquiridos pela UEPG, assim como em torno de mil frascos de álcool em gel, que serão distribuídos em todas as salas de provas”, diz.





A UEPG contará com cerca de 1.100 pessoas trabalhando nas cidades de Ponta Grossa, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Telêmaco Borba e Umuarama. Nesta edição, o vestibular também será aplicado para pessoas privadas de liberdade, na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa e na Cadeia Pública Hildebrando de Souza.

Continua depois da publicidade





Dos cursos ofertados, o mais concorrido é Medicina, com 283,3 candidatos por vaga. Odontologia vem em segundo lugar com 18,4 candidatos/vaga. Em seguida, Engenharia de Software (18,2), Direito Noturno (18), e Enfermagem (17,8).





Edson ainda lembra que a UEPG não proíbe o consumo de alimentos ou água, que devem ser levados em material transparente. “Apenas não recomendamos o consumo, para evitar a retirada da máscara”, ressalta. Para ter acesso aos locais de provas, o candidato deverá levar documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e máscara facial.





Segurança – Candidatos e fiscais de prova seguirão um rígido Protocolo de Biossegurança, elaborado pela Coordenadoria Permanente de Seleção e aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde. Todos os locais receberão limpeza e higienização antes, durante e após as provas, especialmente salas e banheiros.





Superfícies habitualmente muito tocadas, como corrimãos, elevadores, telefones, teclados de computador, catracas, pontos biométricos, torneiras, maçanetas de portas e interruptores de energia também serão higienizados.





A universidade ainda dispõe de um kit de prevenção contra Covid-19, composto por termômetro infravermelho de testa sem contato; álcool em gel 70% para todas as salas, banheiros e áreas comuns; máscaras reserva para candidatos e colaboradores que não levarem ou precisarem fazer a substituição; sabonete líquido e toalhas descartáveis em todos os banheiros.