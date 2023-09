Encerram nesta quinta as inscrições para o PSS que vai contratar professores na Unespar

Encerram nesta quinta-feira (14) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professor temporário para a Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo são 141 vagas distribuídas entre as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Loanda, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Para participar, é necessário preencher a ficha disponível no endereço www.unespar.edu.br/concursos e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00. Confira o edital.





O PSS será composto por três fases: prova escrita, com caráter eliminatório e classificatório; prova didática, com caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, com caráter classificatório. A prova escrita será realizada no câmpus correspondente à vaga pleiteada, conforme data e endereço estipulados em edital de ensalamento a ser publicado a partir do dia 06 de outubro.

O resultado do PSS será divulgado a partir do dia 5 de dezembro e a nota final será calculada por meio de média aritmética ponderada, das três fases do concurso.





O contrato para professores temporários terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, a contar da data de publicação do resultado final. Os salários variam entre R$ 1.803,75 e R$ 9.383,94, a depender da qualificação do professor e da carga horária definida para o contrato.