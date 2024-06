Estudantes londrinenses são premiados em Olimpíada de Tecnologia

O que a educação pode proporcionar? Superação de desafios, consciência sobre a força de se trabalhar em equipe, o desenvolvimento de novas habilidades, além da própria aprendizagem diária. Essas foram algumas das experiências vivida nos últimos meses por um grupo de alunos de 2º e 3º ano do colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Siam, zona leste de Londrina .





Os estudantes conquistaram a medalha de prata na categoria ensino médio de escolas públicas na primeira participação na Olimpíada Brasileira de Tecnologia, que neste ano chegou à terceira edição. A competição, que reuniu cerca de 5.400 adolescentes e jovens de todo o Brasil, é realizada pelo Instituto Alpha Lumem, instituição sem fins lucrativos que promove ações educativas, com o apoio do IAT (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e do MIT (Massachusetts Institute of Technology) Brasil.

O colégio londrinense foi o único do Paraná a garantir o segundo lugar. As outras três unidades educacionais que também ficaram com esta colocação são do Tocantins, Minas Gerais e Maranhão. “Aprendemos muito. Nunca gostei, por exemplo, de programação e me diverti fazendo. Se não tivéssemos aceitado (o convite do colégio) iríamos ter perdido muito conhecimento. (Essa conquista) é um marco na nossa história. Vendo tudo que passamos, vejo que aprendemos muito. Fizemos por merecer”, comemora o estudante André Marques.





O caminho para ver o nome do grupo entre os destaques nacionais foi árduo e repleto de desafios. A primeira fase da olimpíada foi dividida em duas etapas: uma prova on-line com questões de matemática e raciocínio lógico, e a outra a produção de um vídeo propondo uma solução tecnológica para um desafio na rotina do colégio, baseada nos pilares dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).





