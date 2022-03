Governo autoriza criação de Curso de Direito no campus de Apucarana da Unespar

O Governo do Estado autorizou a implantação do segundo Curso de Bacharelado em Direito na Unespar (Universidade Estadual do Paraná), no campus de Apucarana, na região do Vale do Ivaí. Serão ofertadas 40 vagas anuais, com previsão mínima de formação em cinco anos. A nova graduação deve estar disponível no vestibular do próximo semestre, e a primeira turma deve iniciar em 2023.

De acordo com o projeto pedagógico, a graduação terá carga horária total de 3.700 horas. A matriz curricular proposta combina conhecimento teórico e aprendizado baseado em experiências práticas. Um dos diferenciais é que os estudantes terão contato com uma formação prática e interdisciplinar logo no primeiro ano, inclusive com possibilidade de iniciar estágio acadêmico-profissional em instituições públicas do município e região.

A grade curricular do curso será composta por 32 disciplinas obrigatórias, compreendendo vários campos do Direito, como administrativo, ambiental, civil, constitucional, empresarial, internacional, penal, previdenciário, tributário e do trabalho. Também serão ofertadas 12 disciplinas optativas, além do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e os estágios de prática jurídica.

A nova graduação foi anunciada pelo vice-governador Darci Piana, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, e a reitora Salete Machado Sirino. O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, nascido em Apucarana, e o prefeito Junior da Femac também estavam presentes.

Ao assinar o ato para a implantação do curso, Piana, que é cidadão honorário de Apucarana, disse que acompanhou, há mais de 50 anos, o lançamento da pedra fundamental daquele campus. “Eu estava na cidade, trabalhando como representante comercial. E agora demos mais um grande passo para o crescimento da comunidade acadêmica do município”, lembrou.

A cerimônia de assinatura simbólica da autorização do novo curso de Direito da Unespar também contou com a participação de uma comitiva do município de Apucarana. Além do prefeito, estavam presentes: o vice-prefeito, Paulo Vital; o presidente da Câmara Municipal, vereador Franciley Preto Godoi; o presidente da Acia (Associação Comercial de Apucarana), João Faganello; e o representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Subseção Apucarana, Paulo Hossamu Marukawa.