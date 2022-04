Londrina abre chamada pública para Educação de Jovens e Adultos

Neste sábado (30) e domingo (1º), das 8h às 12h, a Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), fará mobilização para divulgar a EJA (Educação de Jovens e Adultos) 2022. A iniciativa visa convidar a comunidade londrinense que não finalizou o ensino fundamental (1º ao 5º ano) a participar dessa modalidade de ensino.

Durante a ação, os professores e representantes da equipe gestora das escolas municipais da zona urbana e rural vão passar de casa em casa convidando os adultos para se matricularem na escola e entregando panfletos com informações. A intenção é que pessoas com 15 anos ou mais, que não foram alfabetizadas ou que não finalizaram os anos, se inscrevam no ensino gratuito ministrado pelo Município.

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos conta com cerca de 600 estudantes, que têm a sua disposição 36 escolas, espalhadas na zona rural e na urbana. A SME procura sempre matriculá-los na unidade de ensino mais próxima de sua casa. Essas unidades escolares oferecerem 1.000 horas de curso (divididas entre alfabetização e pós-alfabetização), que devem ser completadas em, no mínimo, três anos.





Durante as aulas, os estudantes aprendem matemática, língua portuguesa, geografia e história, estudos da natureza, e conhecimentos sobre cultura, entre outros assuntos. Todo o processo de ensino e aprendizagem da EJA leva em consideração a vivência do aluno, adequando a forma de ensinar às características, interesses, condições de vida e de trabalho dos estudantes. Além disso, todos os matriculados recebem material didático e lanche no intervalo. Ao todo, são três horas diárias de aulas, que podem ser ministradas à noite ou de manhã e à tarde. Em Londrina, 45 professores atuam na EJA.





Para a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, essa é uma oportunidade direcionada às pessoas que têm vontade de aprender a ler e escrever, para que terminem seus estudos e, quem sabe, continuem no ensino médio. “Se as pessoas que não terminaram os anos iniciais, antigas 1ª a 4ª séries, têm vontade de aprender a ler e escrever, e progredir nos estudos, essa é a chance. O ensino para elas é diferenciado em vários aspectos, como nos horários, na refeição dada nas escolas, e na metodologia e estratégia aplicada com eles; tudo é feito de forma diferente para atendê-los de acordo com as suas especificidades e idade”, contou Moraes.

Anualmente, a Secretaria de Educação abre dois chamamentos públicos, sendo um no primeiro semestre e o outro no início do segundo, mas as matrículas podem ser feitas o ano inteiro. As pessoas que quiserem tirar dúvidas sobre a disponibilidade do ensino para os adultos podem telefonar para a escola mais próxima de sua residência ou contatar a própria Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, pelos números (43) 3375-0215 ou (43) 3375-0216.





De acordo com o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, havia cerca de 20 mil adultos analfabetos em Londrina. Pensando em ajudar a conscientizar as famílias sobre a importância da alfabetização, os professores e as equipes gestoras estarão à disposição para sanar as dúvidas. “Pedimos que os moradores e as famílias atendam nossos professores e escutem o que eles têm a explicar, porque quando conversamos com a comunidade, os resultados vêm rápido. Nessa semana mesmo, uma das escolas já passou com a equipe conversando com os vizinhos e teve quatro novos alunos matriculados na EJA”, explicou a coordenadora da EJA, Dilcéia Cardoso de Lima.





Como participar – Os adultos interessados em aprender a ler e escrever podem telefonar para a Secretaria de Educação ou ir direto à escola municipal mais próxima de sua residência. É preciso estar munido de documentos pessoais como o RG e o CPF e de um comprovante de residência, que pode ser a conta de luz, de água, de telefone ou de condomínio. Depois da matrícula, o estudante é encaminhado para a turma adequada ao seu nível de conhecimento, pois as aulas começam de imediato.





EJA – A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino da Educação Básica. Ela tem por objetivo garantir a todos cidadãos e cidadãs o direito de retomar seus estudos, oportunizando um ensino de qualidade e adequado às especificidades de cada aluno, de forma a ajudá-los a mudar sua realidade social.