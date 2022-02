Londrinense conquista medalha de bronze na OBM

Um londrinense conquistou a medalha de bronze na 43ª edição da OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática). Trata-se o estudante Gabriel Côrtes Lopes Garcia Sfreddo, que cursa o 7° ano do Ensino Fundamental no Colégio Marista. A divulgação dos alunos premiados ocorreu na quarta-feira (9).

Para o diretor do Colégio Marista Londrina, Adriano Brollo, a premiação do estudante é motivo de alegria: “É sempre uma grande satisfação quando um de nossos alunos é reconhecido pelos conhecimentos e aprendizados da sala de aula. Participar de eventos como esse é muito importante para desenvolver novas estratégias de raciocínio e ganhar experiência na resolução dos problemas matemáticos”.

Nesta edição, as provas da OBM foram aplicadas em fase única, de forma remota, nos dias 7 e 8 de fevereiro. Aproximadamente 1.200 estudantes de todo país participaram.





OBM

A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma competição promovida pela AOBM (Associação Olimpíada de Matemática), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), cujo objetivo é estimular a melhoria do ensino de matemática no país e descobrir jovens com altas habilidades na área. O evento é voltado para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Universitário de instituições públicas e privadas.