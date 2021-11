Neab da UEL marca mês da Consciência Negra com série de debates e palestras

O Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e parceiros promovem durante o mês de novembro uma série de atividades e debates para marcar o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Os eventos incluem lançamento de livro, conferências, debates e palestras.

Participam pesquisadores e professores da UEM (Universidade Estadual de Maringá), Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), UFC (Universidade Federal do Ceará) e UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Nesta terça-feira (9), às 19 horas, tem a live de lançamento do livro “Modernidades Negras – a formação Racial Brasileira (1930-1970) – 296 páginas, Editora 34 – de autoria de Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, professor da USP (Universidade de São Paulo).





O evento de lançamento, que será transmitido pelo Canal do Neab no YouTube (acesse aqui), tendo como coordenadora a diretora do Neab, professora Maria Nilza da Silva, com participação de Matheus Gato (Unicamp), Alex Eleotério (Unespar - Universidade Estadual do Paraná).

Confira abaixo a programação completa do dia 9 a 23 de novembro:





9 de novembro

Lançamento do Livro Memórias Negras – A Formação racial brasileira (1930-1970) – às 19 horas – Youtube Neab UEL. Participantes: Antônio Sérgio Guimarães – USP/UFBA, Matheus Gato – Unicamp, Maria Nilza da Silva – UEL





18 de novembro

Práticas de Resistência no Paraná: Experiências de luta das comunidades negra, indígena e quilombola – das 9 às 22 horas.





Manhã: 9 horas. Mesa 1: Práticas de Resistências no Paraná: Experiências de luta das comunidades negra, indígena e quilombola. Participantes: Maria Arlete Ferreira da Silva – Representante Quilombola (Unioeste), Géssica Nunes – Professora e Estudante – Etnia Guarani Nhandewa (UEM), Thais Rodrigues – Religião de Matriz Africana (Unicentro), Dalzira Yá Gunan – Movimento Negro e Religião de Matriz Africana (UFPR).





Tarde: Das 15 às 19 horas. Palestras (Unicentro):





Descolonizando costumes (15 às 16 horas)

Participantes: Ana Paula Wagner (Unicentro), Celso Japoty Alves Yvyrupa (Unicentro)





Negritude e Universidade (16 às 17 horas).

Participantes: Professora Paula Marques (Unicentro), Mediação: Fernanda Sabei (Unicentro)





Literatura antirracista – Diálogos Literários, das 17h30 às 18h30.

Participantes: professora Raquel Terezinha Rodrigues (Unicentro), professor Edson Santos Silva (Unicentro), Mediação: professor Orlando Luiz de Araújo (UFC).





Noite: 19 horas.

Mesa de Abertura (UEM, UEL, Unicentro, UEPG, Unespar, Uenp, Unioeste)





Conferência Final do Projeto Unesco (Oragnização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) – As Ações Afirmativas e o combate ao racismo na Universidade, com Dra. Dora Lucia Bertúlio (Procuradora de Justiça Federal – UFPR) - após a conferência: Apresentação de manifesto para as universidades que não adotaram cotas para a população negra, Unicentro e Unioeste.





O evento faz parte do projeto aprovado pela Cátedra Unesco. Aconteceram dois eventos promovidos pela UEPG (setembro) e Uenp (outubro). Projeto Cátedra Unesco – Universidades Estaduais do Paraná na luta contra o racismo.





23 de novembro

Religião e racismo no Brasil – às 19 horas.

Participantes: Dalzira Yá Gunan – Movimento Negro e Religião de Matriz Africana (UFPR); Ilidio Fernando – Religião Cristã Protestante (UEL); José Cristiano Bento dos Santos – Religião Cristã Católica (UEL).

Mais informações pelo e-mail [email protected].