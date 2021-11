Novo ensino médio é promessa de mudança no sistema ensino/aprendizagem

A promessa é de uma revolução no sistema ensino/aprendizagem. Aprovado em 2017, por meio da lei 13.415/2017, o novo ensino médio no Brasil deverá trazer grandes mudanças já a partir de 2022, que envolvem além da parte pedagógica, com mudanças na carga horária e na matriz curricular, mas também na autonomia dos alunos.

Autonomia esta que, segundo o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador do Colégio Marista de Londrina, pode promover impactos positivos.

“Muito se fala em um ensino médio enrijecido, ultrapassado, e com uma evasão escolar grande. (o novo ensino médio) Traz a flexibilidade do currículo e a possibilidade que o aluno seja ouvido, sendo protagonista do seu próprio futuro e construindo melhor seu projeto de vida”, apresentou.





Com estrutura firmada na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que estabelece, em resumo, o conteúdo que deve ser transmitido, o novo ensino médio será pautado em dois eixos formativos: a formação geral básica, com português e matemática sendo os destaques, e o chamado itinerário formativo, com a integração das disciplinas dentro das quatro grandes áreas do conhecimento: matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas, e onde o aluno poderá usufruir de sua autonomia e poder se aprofundar em alguma área.



