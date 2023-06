Petrobras abre inscrições para concurso de estágio

A Petrobras abre nesta quarta-feira (7) as inscrições para um concurso com cerca de 200 vagas para formação de cadastro de reserva de estágio em diferentes cursos do ensino superior. Não há cobrança de taxa para participar do processo.







A estatal não divulgou o número preciso de vagas. Haverá seleção para 11 estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.





Além das inscrições, que vão até 16 de junho, às 12h, também começa nesta quarta-feira a prova online do estágio, que estará aberta até o último dia de inscrição.

A seleção é destinada a estudantes de 16 anos ou mais e que estejam cursando ao menos o terceiro semestre para cursos com menos de quatro anos de duração. Para os cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Já para quem faz direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.





Quem for aprovado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 1.825 mais transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais. Com duração mínima de seis meses, o estágio poderá ser renovado por até 24 meses.

O concurso terá 10% das vagas destinadas a pessoas com deficiência e outros 30% para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos. A previsão é que o início das atividades seja em setembro deste ano.