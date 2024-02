Prazo para pagar inscrição do concurso nacional unificado termina nesta sexta

O prazo para pagar a inscrição no concurso nacional unificado termina nesta sexta-feira (16). Quem não fizer o pagamento ficará de fora da seleção, que conta com 2,65 milhões de inscritos.



É possível ter acesso ao boleto no site da Fundação Cesgranrio ou no portal Gov.br, no espaço específico para a seleção. É preciso ter senha no Gov.br. A guia pode ser paga no banco ou via PIX, com QR code.

A taxa de participação é de R$ 60, para cargos que exigem nível médio, e R$ 90, para os de ensino superior, e podes ser paga até a próxima sexta-feira (16).



Ao todo, o "Enem dos Concursos" vai selecionar 6.640 candidatos para trabalhar em 19 órgãos públicos. Os salários oferecidos chegam a cerca de R$ 21 mil.

Diferentemente de outros concursos, o candidato não escolhe o cargo específico no qual quer trabalhar, mas faz a inscrição conforme o bloco temático da vaga –ou das vagas– que mais lhe interessa.



No bloco, o participante deve optar pelos postos de interesse, por ordem de importância. É possível se inscrever em todas as vagas previstas, caso tenha a formação exigida.

Há, ao todo, oito blocos: sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio.



As provas do concurso estão previstas para dia 5 de maio, de manhã e a tarde em 220 cidades, incluindo todas as capitais do país. Há cotas raciais de 20%, 5% para pessoas com deficiência e 30% de vagas destinadas a indígenas exclusivamente para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Pedro Assumpção Alves, da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI (Ministério da Gestão e Inovação), responsável pelo concurso, afirma que o principal ponto com a seleção unificada é encontrar, de fato, cidadãos que estejam comprometidos com o serviço público.



"Qual é a principal intencionalidade desse concurso, além da democratização do acesso às vagas, o que já está claro? É que as pessoas façam uma reflexão: 'qual é sua vocação no serviço público?'", disse ele em live no dia 11 de janeiro.

Segundo o especialista, os blocos temáticos foram divididos de forma a ajudar na escolha do candidato.