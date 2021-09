Programa disponibiliza bolsas de estudo integrais no Japão para jovens líderes

Pessoas com idade entre 18 e 30 anos que atuem na área de promoção de saúde são o público-alvo do programa Young Health (saúde jovem), parte do OYW (One Young World - um mundo jovem), em parceria com a Astrazeneca. As inscrições estão abertas e serão disponibilizadas bolsas de estudo integrais para jovens de destaque. A iniciativa tem como objetivo identificar e promover esses talentos por meio de um treinamento e participação no evento anual OYS 2022 (Young World Summit 2022 - cúpula do mundo jovem, tradução livre), que será no Japão.

Para participar do processo seletivo das bolsas integrais, os interessados devem se inscrever até o dia 14 de outubro, através do preenchimento do formulário online (acesse aqui). Além disso, será preciso comprovar as ações realizadas que tiveram impacto social positivo na área da saúde. A preferência é por atividades focadas na saúde de crianças e adolescentes e/ou prevenção de doenças.

Nesta edição, serão selecionados 15 bolsistas de todo o mundo com habilidade de liderança, defesa e atração de possíveis interessados e investidores. Podem concorrer às vagas da OYS 2022 jovens empreendedores sociais, educadores, ativistas, voluntários, profissionais de saúde, executivos, investidores, mentores ou pessoas envolvidas em qualquer área relacionada à saúde mental, sistema de saúde, saúde sexual e reprodutiva, emergência, prevenção primária e secundária, educação e plataformas digitais.





Os bolsistas terão direito a benefícios como: acesso ao One Young World Summit 2022, participação de um programa preparatório e exclusivo do YHP, acomodação em um hotel de Tóquio, viagem de ida e volta, alimentação completa, transporte entre o Summit e as acomodações, fundos para eventuais custos extras.

* Com informações do Estudar Fora