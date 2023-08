Quinze candidatos são removidos de lista de aprovados de vestibular da UTFPR

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) removeu 15 candidatos da lista de aprovados do vestibular após uma revisão dos resultados. De acordo com a instituição, 26 vestibulandos foram aprovados pelo sistema de cotas, mas na verdade deveriam ter sido avaliados no sistema de ampla concorrência. Ao serem remanejados, 11 deles conseguiram nota suficiente para a aprovação e outros 15 foram colocados na lista de espera para as próximas chamadas porque não atingiram a nota de corte dos respectivos cursos.





O resultado preliminar do processo seletivo foi divulgado no dia 18 de julho e o erro foi constatado no dia 21, de acordo com a instituição, que disse que avisou, “individualmente por e-mail”, todos os alunos envolvidos no caso no mesmo dia. Já a retificação oficial dos candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular foi feita no dia 26 de julho.

Em nota encaminhada pelo Departamento de Comunicação da UTFPR à FOLHA, o Departamento de Processos Seletivos da instituição identificou o erro na aprovação de 26 candidatos, que foram avaliadas por meio do sistema de cotas, sendo que o correto seria por meio de ampla concorrência. A Funtef-PR (Fundação de Apoio à UTFPR) foi a responsável pela execução do exame.





O vestibular da UTFPR foi realizado no dia 4 de junho e ofertou 3.006 vagas para 107 cursos de graduação em 13 cidades do Paraná. De acordo com a universidade, após constatado o erro e “por imposição do princípio da legalidade que rege toda a Administração Pública”, a instituição solicitou a retificação do resultado final da primeira chamada dos aprovados no vestibular.





A universidade justificou que “dos 26 candidatos afetados, 11 alcançaram a pontuação necessária para aprovação e 15 não atingiram as respectivas notas de corte para ampla concorrência, sendo reclassificados na Lista de Espera dos cursos”. Os candidatos que foram colocados em lista de espera realizaram as provas nos campi de Apucarana, Curitiba, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão e Londrina para dez diferentes cursos.